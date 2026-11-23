La hidroeléctrica de Bayano lleva aproximadamente 10 meses sin generar electricidad, debido a las condiciones hidrológicas y a la necesidad de conservar el agua disponible.

Ciudad de Panamá/Aunque desde algunos puntos el lago Bayano parece mantener un nivel considerable de agua, imágenes captadas por un dron de TVN Noticias evidencian una realidad distinta: el embalse enfrenta condiciones de estrés hídrico que han limitado su aprovechamiento para la generación eléctrica.

Al sobrevolar el área de la represa, se observa cómo el agua fluye de manera natural en uno de sus sectores. Sin embargo, al cambiar de perspectiva hacia las instalaciones de la empresa generadora, se aprecia que el recurso hídrico es administrado de forma controlada y que el nivel del embalse ha experimentado un descenso, como muestran las marcas visibles en las paredes de la represa.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), Luz de Calzadilla, explicó que la hidroeléctrica de Bayano lleva aproximadamente 10 meses sin generar electricidad, debido a las condiciones hidrológicas y a la necesidad de conservar el agua disponible.

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“Bayano tiene prácticamente 10 meses que no genera, o sea, cero generación en Bayano. Ellos están guardando el agua hasta que esta situación cambie, porque reprimir el agua es muy difícil. Son 30 mil hectáreas, entonces reprimirlo y que no se recupere es peor que no estar generando”, indicó.

El estrés hídrico ocurre cuando la demanda de agua dulce supera la cantidad disponible, una situación que no solo representa un desafío para la generación de electricidad, sino que también repercute en las actividades cotidianas y de subsistencia de las comunidades que dependen del lago Bayano.

De acuerdo con el Imhpa, esta problemática no se limita a este embalse. En el país se han identificado alrededor de 16 cuencas con condiciones de estrés hídrico y falta de lluvias, en las que operan unas 40 hidroeléctricas.

Este escenario representa un desafío para el sector energético, que debe administrar las reservas de agua ante la disminución de las precipitaciones y garantizar la disponibilidad del recurso para los distintos usos que dependen de estas cuencas.

Con información de Elizabeth González