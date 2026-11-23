Después de aproximadamente 20 años, Calle Belén, en el corregimiento de San Francisco, vuelve a iluminarse con adornos navideños, recuperando una tradición que durante décadas reunió a familias y visitantes para dar la bienvenida a las fiestas de fin de año.

La iniciativa fue retomada por el Comité Pro Rescate de Calle Belén, con el apoyo de residentes y comercios del sector, que se unieron para devolverle a esta vía su ambiente navideño y convertirla nuevamente en un punto de encuentro para la comunidad.