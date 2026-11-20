La falta de agua mantiene sin generación a la hidroeléctrica de Bayano, mientras 16 cuencas del país presentan estrés hídrico. En estas zonas operan 40 centrales hidroeléctricas, según explicó la ingeniera Luz Graciela Calzadilla.

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de agua mantiene a la hidroeléctrica de Bayano sin generar electricidad desde hace cerca de 10 meses, una situación que refleja el impacto del déficit de lluvias y el estrés hídrico que afecta a distintas regiones del país.

La ingeniera Luz Graciela Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), explicó que 16 cuencas hidrográficas presentan condiciones de estrés hídrico. En estas zonas operan 40 centrales hidroeléctricas, por lo que la disminución de las precipitaciones representa un desafío para la generación de energía.

En el caso de Bayano, Calzadilla indicó que una empresa mantiene el embalse bajo resguardo para evitar que continúe disminuyendo su nivel. El lago comprende una superficie aproximada de 30,000 hectáreas y, de acuerdo con la especialista, lleva cerca de 10 meses sin aportar generación eléctrica.

La situación se enmarca en un periodo de déficit de lluvias asociado al fenómeno de El Niño, que ha provocado condiciones más secas de lo habitual, principalmente en la vertiente del Pacífico. Entre mayo y finales de octubre, el déficit de precipitaciones alcanzó un promedio de hasta 60% en algunas zonas, mientras que en el Arco Seco llegó hasta un 90% por debajo de los valores normales entre mayo y agosto.

Calzadilla señaló que el comportamiento de las lluvias no ha sido uniforme en todo el territorio. Las zonas altas y medias de Chiriquí han registrado condiciones menos desfavorables que otras regiones, aunque el panorama general continúa marcado por la reducción de las precipitaciones.

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El Niño mantendría condiciones secas hasta 2027

Las proyecciones apuntan a que el fenómeno de El Niño continuará con una intensidad fuerte o muy fuerte hasta febrero de 2027. A partir de marzo y abril comenzaría a disminuir, aunque la especialista advirtió que los pronósticos pierden precisión conforme se amplía el periodo de proyección.

Para los próximos meses se prevén condiciones más secas de lo habitual, especialmente entre diciembre y marzo. Aunque podrían registrarse algunos episodios de lluvia asociados al ingreso de frentes fríos desde el hemisferio norte, estos no necesariamente compensarían el déficit acumulado.

La especialista también indicó que las precipitaciones registradas en octubre ofrecieron cierto alivio, pero no fueron suficientes para recuperar los niveles requeridos. Para noviembre, el pronóstico contempla algunas lluvias en el occidente del país, mientras que desde la cuenca del Canal hacia Darién se anticipa un déficit de precipitaciones y el inicio de la temporada seca.

Presión sobre el agua y la generación eléctrica

El impacto de la falta de lluvias no se limita a la generación hidroeléctrica. Las condiciones también representan un desafío para las fuentes de abastecimiento de agua potable y los sistemas que dependen de los recursos hídricos. Calzadilla explicó que el Imhpa elabora pronósticos hidrológicos para las 40 centrales hidroeléctricas, información que utiliza el Centro Nacional de Despacho para planificar la operación del sistema eléctrico y determinar qué fuentes de generación deben utilizarse.

La matriz energética panameña también cuenta con generación térmica, eólica, solar y a gas. Según la especialista, no se prevé una escasez de electricidad, aunque advirtió que las condiciones podrían incidir en los costos de generación. En cuanto al Canal de Panamá, señaló que se han implementado estrategias para evitar una reducción drástica de los tránsitos. Sin embargo, las proyecciones de lluvia para la cuenca del Canal siguen siendo un factor de atención ante el avance de la temporada seca.

La actividad agrícola es otro de los sectores expuestos a las variaciones en las precipitaciones. Calzadilla explicó que el Imhpa mantiene coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz de Panamá para compartir información sobre las condiciones climáticas.

La especialista indicó que algunos productores decidieron retrasar la primera siembra ante las advertencias emitidas desde abril y esperar un periodo más favorable para la segunda etapa de cultivo. Otros que no tomaron en cuenta las recomendaciones registraron pérdidas. Calzadilla recordó que el episodio de El Niño de 2023-2024 tuvo un impacto más severo sobre el Canal de Panamá y obligó a reducir los tránsitos diarios hasta 18. También relacionó la mayor recurrencia de estos fenómenos con el calentamiento global y el aumento de los gases de efecto invernadero.