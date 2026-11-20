César Kiamco, representante del corregimiento de Bella Vista, confirmó que se evalúa suspender artículos de la norma para diferenciar entre casas de barriadas y comercios, mientras avanza la recuperación de 1,500 metros cuadrados de espacios públicos.

Ciudad de Panamá/Una mesa de trabajo presentará un informe ante la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de Panamá para definir si se suspende la vigencia de varios artículos del Acuerdo 316 sobre aceras, y se da paso a una reforma. Así lo informó César Kiamco, representante del corregimiento de Bella Vista, al explicar que la medida busca calmar la inquietud de los residentes por las sanciones de hasta 5,000 dólares contempladas en la guía de diseño urbano.

Según explicó el representante de Bella Vista, la principal preocupación surgió entre propietarios de viviendas unifamiliares en barriadas cuyas aceras fueron construidas hace 30 o 40 años. Por ello, la revisión apunta a estratificar las multas y separar a las residencias de los comercios en el centro de la ciudad.

"Para ellos no está dirigida la primera parte, los primeros tiempos o las multas más exigentes del acuerdo", señaló César Kiamco, representante de Bella Vista, al aclarar que la sanción solo busca aplicarse cuando exista una negativa a mejorar y hacer más seguro el entorno peatonal.

Recuperación de aceras y reclamo por fondos del IBI

Más allá del debate, el representante de Bella Vista detalló que hasta el semestre pasado se lograron rescatar cerca de 1,500 metros cuadrados de aceras mediante un trabajo conjunto con la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa privada.

Las intervenciones incluyen puntos como los alrededores del Santuario Nacional, las cinco esquinas del Parque Urracá, Marbella y el tramo que conecta la estación del Metro Iglesia del Carmen con la Universidad de Panamá, una ruta que impacta unos 16,000 viajes diarios.

César Kiamco indicó que el desafío no solo radica en retirar vehículos mal estacionados, sino en resolver obstáculos técnicos como postes de servicios públicos e hidrantes ubicados en medio de la vía peatonal. "Históricamente, el peatón ha estado al final de la lista y esa es una pirámide que ha sido invertida. El que tiene el privilegio de caminar, el que tiene el primer paso, es el peatón", afirmó.

De cara a la discusión del presupuesto del Municipio de Panamá, el representante de Bella Vista subrayó que la junta comunal y los concejales solicitaron al tesorero municipal un desglose detallado de los ingresos por corregimiento y el plan anual de inversión antes de dar su aval.

En ese sentido, reclamó una asignación justa de los recursos provenientes de la descentralización y del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), recordando que este sector soporta diariamente una población flotante que triplica a sus residentes.

"En Bella Vista se genera, y se ha generado en los últimos 20 años, entre el 16 y el 18 % del IBI nacional. Corresponde que un corregimiento, que es el nuevo centro de la ciudad, reciba dineros del IBI para poder mantener y mejorar su infraestructura", puntualizó César Kiamco, representante de Bella Vista.