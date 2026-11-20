Durante un congreso internacional celebrado en Panamá, representantes del Consejo Internacional de Enfermería y de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros abordaron los desafíos del sector. El gremio panameño reporta más de 3,000 profesionales desempleados y espera que el próximo año se abra un nuevo proceso de revisión salarial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 3,000 profesionales de enfermería están desempleados en Panamá, mientras el sector enfrenta desafíos relacionados con la revisión salarial, la falta de insumos y las condiciones de trabajo, especialmente en las zonas apartadas del país. Estos temas fueron abordados durante un congreso internacional de enfermería que reunió esta semana a representantes del sector.