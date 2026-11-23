Se trabaja en la optimización de los sistemas de distribución, debido a la disminución de los caudales que se espera en los principales afluentes que abastecen las plantas potabilizadoras de la provincia.

Chiriquí/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició trabajos de mejoramiento en las tomas de captación de agua cruda de las plantas potabilizadoras de la provincia de Chiriquí, como parte de las medidas preventivas ante los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño.

El subdirector general de la institución, Luis Rovira, explicó que también se trabaja en la optimización de los sistemas de distribución, debido a la disminución de los caudales que se espera en los principales afluentes que abastecen las plantas potabilizadoras de la provincia.

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Rovira señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la institución es la excesiva turbiedad del agua proveniente de Tierras Altas, situación que dificulta los procesos de potabilización y obliga, en ocasiones, a suspender temporalmente las operaciones de las plantas.

Ante este escenario, indicó que han intensificado las labores de mantenimiento, incluyendo el lavado nocturno de filtros y las jornadas de limpieza, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y reanudar el funcionamiento de las instalaciones tan pronto las condiciones del agua lo permitan.

Asimismo, aseguró que se han desarrollado trabajos de manera coordinada en distintos puntos de Chiriquí para mejorar el suministro, particularmente en el área de las fincas bananeras y en sectores altos del distrito de David.

Las intervenciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta del Idaan frente a los cambios en las condiciones climáticas y reducir las afectaciones en el abastecimiento de agua potable durante los próximos meses.

Con información de Demetrio Ábrego