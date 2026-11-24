Se esperan lluvias débiles y chubascos aislados en sectores de Colón y el norte de Veraguas. En el Pacífico predominará el tiempo seco, aunque podrían registrarse precipitaciones puntuales durante la tarde. También se prevén temperaturas máximas de hasta 35.5 °C y radiación ultravioleta de niveles muy altos a extremos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá tendrá una jornada mayormente calurosa y con condiciones estables en gran parte del territorio nacional, aunque se prevén episodios de lluvias débiles y chubascos ocasionales en sectores de la vertiente del Caribe, principalmente en Colón y el norte de Veraguas, así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En su boletín meteorológico, la institución indicó que en el resto del Caribe se esperan bajas probabilidades de lluvia, con algunos periodos de nubosidad en la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, especialmente en las zonas montañosas.

En la vertiente del Pacífico predominará el tiempo seco y estable durante la mayor parte del día. Sin embargo, durante la tarde no se descartan chubascos puntuales, de intensidad ligera a moderada y corta duración, en la región metropolitana y el norte de Panamá Oeste. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21.5 °C y 25 °C en gran parte del país. En las zonas montañosas y la Cordillera Central se esperan valores de entre 10 °C y 20 °C.

Te podría interesar: 27 puñaladas y un ataque a balazos con daño irreversible: El rostro más cruel de la violencia contra la mujer

En cuanto a las máximas, la entidad indicó que estarán entre 31 °C y 35.5 °C, mientras que en la Cordillera Central se prevén temperaturas de 17 °C a 25 °C. Los vientos serán predominantemente del norte, con direcciones que variarán entre el noreste y el oeste-noroeste. También se esperan incursiones de viento del oeste en Chiriquí y el sector occidental de Veraguas.

Las velocidades estarán entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el litoral Caribe se pronostican olas de entre 0.6 y 0.8 metros de altura, con periodos de 6 a 8 segundos. Estas condiciones se consideran favorables.

Por último, el Imhpa señaló que en el litoral Pacífico, en cambio, se esperan olas de entre 0.5 y 1.8 metros, con periodos de 14 a 19 segundos, por lo que se mantienen condiciones de advertencia. Además, se prevén índices máximos de radiación ultravioleta UV-B de niveles muy altos a extremos en el territorio nacional.