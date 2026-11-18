La actividad reunió a los galardonados de la noche, invitados especiales y representantes del sector artístico.

Ciudad de Panamá/La Ciudad de las Artes fue escenario de la segunda edición de la Gran Gala 2026, organizada por el Ministerio de Cultura para reconocer el talento, la trayectoria y los aportes de artistas nacionales en distintas expresiones culturales.

La actividad reunió a los galardonados de la noche, invitados especiales y representantes del sector artístico, quienes desfilaron por la alfombra roja y compartieron una velada dedicada a la cultura y las tradiciones panameñas.

Entre los reconocimientos destacaron los ganadores de importantes certámenes nacionales, como el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, el Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis y el Concurso Nacional de Composición Musical Roque Cordero.

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En el Concurso Ricardo Miró, los reconocimientos incluyeron a Abner Benaim, en cuento; Jesús Camilo Osorio Barahona, en novela; Javier Alvarado, en poesía, y Jesús Antonio Alvarado, en teatro.

El poeta Javier Alvarado, ganador en la categoría de poesía con su obra “Ritual de agua”, explicó que el libro está dedicado a la memoria de una tía que murió ahogada hace 40 años y aborda temas como la memoria familiar, el duelo y el rescate de los recuerdos.

La Gran Gala busca impulsar el talento nacional, fortalecer las industrias creativas y generar espacios para visibilizar el trabajo de los artistas panameños, al tiempo que posiciona a la Ciudad de las Artes como un punto de encuentro para las distintas manifestaciones culturales del país.

Con información de Yenny Caballero