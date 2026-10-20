Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026 anuncia a sus ganadores

Cinco escritores fueron reconocidos en las categorías de cuento, ensayo, novela, poesía y teatro por sus aportes a la literatura panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/El talento, la creatividad y la riqueza de las letras panameñas vuelven a ocupar un lugar destacado con la celebración de los ganadores del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026, una iniciativa que reconoce el trabajo de escritores nacionales y destaca la importancia de la creación literaria para el desarrollo cultural del país.

A través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Nacional felicitó a los autores galardonados en esta edición, quienes, mediante sus obras, contribuyen a enriquecer el patrimonio literario de Panamá y a mantener viva la tradición de contar, reflexionar y representar las distintas realidades de la sociedad panameña.

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró representa un espacio de reconocimiento para la producción literaria del país y para quienes encuentran en la escritura una forma de expresión artística, reflexión y construcción de identidad. La distinción de los ganadores de 2026 pone de relieve la diversidad de géneros que conforman el panorama literario panameño y la importancia de continuar promoviendo la creación de nuevas obras que aporten al pensamiento, la cultura y la memoria colectiva.

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Los ganadores de las cinco categorías

En la categoría de cuento, el reconocimiento fue otorgado a Abner Benaim por su obra "Vine a Morir". Este galardón destaca la participación del autor en uno de los géneros narrativos fundamentales de la literatura, caracterizado por la capacidad de desarrollar historias mediante una estructura concentrada y una propuesta creativa propia.

Por su parte, en la categoría de ensayo, resultó ganador Samuel Elías Ureña Boniche, procedente de la provincia de Veraguas, con la obra "Entre el canal y el clamor: desigualdades, protestas y resiliencias en el Panamá en el siglo XXI".

En la categoría de novela, el premio correspondió a Jesús Camilo Osorio Barahona por "El Club de Ajedrez". La novela, como género literario, ofrece posibilidades para desarrollar personajes, escenarios y conflictos a través de narraciones de mayor extensión, y constituye una de las principales formas de exploración creativa dentro de las letras.

La categoría de poesía distinguió a Javier Antonio Alvarado Díaz por su obra "Ritual de Agua". Este reconocimiento resalta la presencia de la expresión poética dentro de la producción literaria nacional, un género que permite explorar las emociones, las experiencias humanas y las distintas formas de interpretar el mundo a través del lenguaje, las imágenes y la sensibilidad artística.

Finalmente, en la categoría de teatro, la ganadora fue Isabel Burgos con "Meme Baila". La distinción reconoce una obra vinculada al género dramático, cuya particularidad consiste en desarrollar historias y propuestas artísticas pensadas para la representación escénica. El teatro constituye, además, un espacio de encuentro entre la literatura y las artes escénicas, capaz de acercar al público a diferentes historias, personajes y perspectivas.

De esta manera, los cinco autores galardonados representan las distintas modalidades contempladas en el concurso y evidencian la diversidad de formas mediante las cuales la literatura continúa desarrollándose en Panamá.

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El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró se celebra anualmente desde 1942, lo que lo convierte en el certamen literario más antiguo de Panamá.