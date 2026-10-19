Karol G sorprendió a sus seguidores al cantar en una fiesta

La artista terminó su paso por Norteamérica cantando cerca del público y compartiendo una celebración junto a su amigo DJ, antes de preparar la siguiente etapa de «Viajando por el Mundo Tropitour».

Karol G convirtió el cierre de su etapa norteamericana en una celebración que siguió después de apagar las luces del estadio. Tras presentarse el jueves 15 de octubre en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, la cantante colombiana se reunió con sus seguidores en PBR Texas, un bar ubicado dentro del complejo Texas Live!, y terminó interpretando varias canciones junto al público.

La reunión fue anunciada como una fiesta oficial posterior al concierto y comenzó a las diez de la noche. El establecimiento promocionó el encuentro en sus redes sociales, donde también se compartieron imágenes y videos de la velada. La música estuvo a cargo de su amigo y colaborador, el DJ colombiano Daiky Gamboa, quien acompañó a la artista durante la celebración posterior al espectáculo.

En uno de los momentos más comentados de la noche, Karol G subió a la plataforma donde Gamboa estaba mezclando música y tomó el micrófono para cantar. Los asistentes se sumaron a las interpretaciones y corearon los temas con ella. La aparición acercó a la cantante a sus admiradores en un ambiente distinto al del estadio, con una audiencia más reducida y una interacción espontánea.

El concierto también dejó un momento viral: un asistente de mayor edad subió al escenario y sorprendió con sus pasos de baile. Según lo reportado, es originario de Durango, México, aunque no se divulgaron más detalles sobre su identidad. Su participación se sumó a los recuerdos de la noche en Arlington.

La celebración tuvo lugar después de una presentación en el AT&T Stadium que marcó el final de la primera etapa norteamericana de «Viajando por el Mundo Tropitour». La gira comenzó en julio de 2026 en Chicago y llevó a la cantante por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, entre ellas Toronto, Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio, Houston, Miami y Tampa.

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El recorrido contempla más de 60 conciertos en cuatro continentes. Durante esta primera etapa, Karol G compartió escenario con otros artistas en distintas fechas, entre ellos Bruno Mars, Becky G, Greeicy, Peso Pluma y Drake. El paso por Arlington cerró este tramo de la gira antes de que la artista se prepare para continuar el calendario internacional en Latinoamérica.

En los conciertos del recorrido, la colombiana ha interpretado canciones de su álbum «Tropicoqueta», publicado en 2025, además de temas que forman parte de su repertorio más conocido. Entre las canciones presentes en el espectáculo figuran «Si antes te hubiera conocido», «Coleccionando heridas», «Provenza» y «Bby WOW». La gira ha combinado material reciente con éxitos anteriores, en una producción preparada para grandes recintos.

La agenda anunciada contempla que la etapa latinoamericana comience el 6 de noviembre en Monterrey, México. En Colombia, Karol G tiene previstos tres conciertos en el estadio El Campín de Bogotá, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026. Más adelante, el recorrido internacional incluirá una etapa europea durante 2027.

La aparición en PBR Texas fue una fiesta posterior, no un concierto anunciado como parte del espectáculo en el estadio. La participación de Daiky Gamboa y los videos de la nochepermitieron que otros seguidores conocieran el encuentro, aunque no estuvieran en el local, donde Karol G cantó con ellos.

Así, el cierre en Arlington tuvo dos momentos para los seguidores: la presentación en el estadio y el encuentro nocturno en Texas Live!.