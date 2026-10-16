El Pibe Valderrama reveló la estrategia detrás del video viral de su supuesta rapada

La viralidad del video mostró el peso que conserva ese rasgo dentro de su identidad pública y cómo una intervención promocional pudo provocar una conversación amplia entre seguidores del fútbol y usuarios de redes sociales.

Carlos “El Pibe” Valderrama aclaró que nunca se rapó y que el video en el que parecía despedirse de su melena rubia formaba parte de una estrategia publicitaria. La grabación había provocado sorpresa y comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales dieron por cierto que el exfutbolista colombiano había decidido cambiar su apariencia después de llevar el mismo estilo durante décadas.

La explicación llegó mediante otra publicación en su cuenta de Instagram. Con el humor directo que suele acompañar sus intervenciones, el histórico número 10 de la selección Colombiase dirigió a quienes creyeron la escena del corte de cabello. “‘El Pibe’ sin melena no merece llamarse ‘el pibe’. Se la creyeron, maricas”, dijo en el video con el que desmintió la supuesta transformación.

El contenido inicial había aparecido el 13 de octubre de 2026. En las imágenes, Valderrama estaba sentado mientras su esposa, Elvira Redondo, se preparaba para pasarle una máquina por el cabello. Antes de empezar, el exjugador anunció: “Mi gente, hoy es el día”. La naturalidad de la escena y las bromas de la pareja contribuyeron a que numerosos usuarios interpretaran que la decisión era auténtica.

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Durante la grabación, Redondo imaginó cómo podrían reaccionar sus nietos al ver al abuelo sin sus rizos rubios, e incluso mencionó a Faustino Asprilla, antiguo compañero de Valderrama en la selección nacional. En otro momento, lo llamó “el calvo Valderrama”. Él miró el supuesto resultado y respondió: “No joda, se ve bacano”. Esas palabras reforzaron la impresión de que se trataba de un cambio real.

La aclaración posterior confirmó que el video estaba vinculado con una campaña publicitaria. La estrategia aprovechó uno de los rasgos más reconocibles del exfutbolista para atraer miradas y generar conversación en redes sociales. Así, una escena que muchos entendieron como una decisión personal terminó siendo una acción comercial diseñada alrededor de su imagen pública.

La reacción se explica por el lugar que ocupa la melena rubia en la identidad de Valderrama. El exmediocampista cumplió 65 años y su cabello abundante lo acompañó durante buena parte de su carrera profesional. También estuvo presente en sus tres participaciones mundialistas con Colombia: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, etapas que consolidaron su reconocimiento entre los aficionados.

Su apariencia también tuvo repercusión fuera de los estadios colombianos. Cuando jugó con el Tampa Bay Mutiny, equipo de la liga estadounidense al que llegó en 1996, la popularidad del colombiano inspiró el llamado Día de Valderrama. Durante aquella jornada, aficionados y compañeros llevaron pelucas rubias para rendir homenaje al jugador y a su llamativo estilo.

La posible desaparición de la melena generó reacciones de seguidores que asociaron el cambio con el final de una marca personal. Valderrama, recordado además por su visión de juego y su capacidad para distribuir el balón, mantiene una imagen fácilmente identificable para distintas generaciones de hinchas de la selección Colombia.

Entre quienes comentaron la publicación estuvo René Higuita, antiguo compañero del exmediocampista en el equipo nacional. El exportero le dejó un mensaje de respaldo a su amigo: “Mi hermano, el que es lindo es lindo, te quedó chévere”. Su reacción se sumó a los comentarios de usuarios que habían seguido la aparente transformación y luego conocieron que el video tenía un propósito comercial.

Con la aclaración, Valderrama cerró la especulación sobre su apariencia: su emblemática melena sigue intacta.