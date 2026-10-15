Lyn May se convierte en Chun-Li para una campaña de Street Fighter

La aparición como “Chun-Lyn May” constituye el eje del anuncio y conecta el producto promocionado con una referencia reconocible para los seguidores del videojuego.

La vedette mexicana Lyn May sorprendió en redes sociales con una caracterización inspirada en Chun-Li, una de las figuras más reconocidas de Street Fighter. Su aparición forma parte de una campaña publicitaria vinculada con la próxima película de la franquicia y la marca de alimentos FUD, una colaboración que combina referencias al videojuego clásico, efectos visuales y humor para presentar una versión inesperada de la artista.

En el anuncio, la intérprete adopta el nombre de “Chun-Lyn May”, un juego de palabras que une su nombre artístico con el de la luchadora del universo creado por Capcom. La transformación recupera rasgos identificables del personaje: un traje azul, dos chongos a los lados de la cabeza y movimientos de combate que remiten a las partidas del videojuego.

La propuesta no se limita al vestuario. Durante el comercial, Lyn May realiza patadas y golpes mientras se desarrollan secuencias que recrean el ambiente de una pelea virtual. Uno de los momentos más llamativos llega cuando la artista destruye un automóvil, en una referencia a los niveles de bonificación de Street Fighter II, en los que los jugadores debían golpear un vehículo para completar el desafío.

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La pieza incorpora música, gráficos y efectos especiales que evocan las primeras entregas de la saga. Hacia el final, la imagen de la vedette se transforma en una versión animada con pixeles, un recurso que remite a la estética de los videojuegos clásicos y refuerza la conexión visual con la franquicia de lucha. Así, la campaña construye una escena publicitaria alrededor de elementos reconocibles para los seguidores.

La colaboración está relacionada con el estreno cinematográfico de Street Fighter y promociona productos de FUD. La marca presenta la campaña bajo el lema “Dale K.O. al hambre”, una frase que conecta el lenguaje de los combates del videojuego con el mensaje comercial.

La aparición de Lyn May se suma a anuncios que recurren a figuras conocidas de la televisión y el espectáculo para promocionar producciones audiovisuales. Entre los ejemplos están las campañas de Victoria Ruffo, Jaime Maussan y La Chilindrina para Stranger Things, así como una participación de esta última vinculada con la película La sustancia. En el caso de Lyn May, la transformación se centra en Chun-Li y en la recreación de situaciones propias del videojuego.

El personaje de Chun-Li forma parte de la identidad visual de Street Fighter y es conocido por su vestuario azul, sus dos chongos y sus patadas. Estos rasgos son los que retoma el anuncio para construir la versión de “Chun-Lyn May”. La campaña aprovecha la familiaridad del público con la luchadora y la trayectoria de la vedette para presentar una combinación de referencias que cruza los videojuegos con el entretenimiento mexicano.

La participación se dio a conocer mediante la difusión del comercial en redes sociales, donde la transformación llamó la atención de los usuarios. El material muestra a Lyn May dentro de una puesta en escena inspirada en Street Fighter, con secuencias de lucha y una resolución visual que imita los gráficos pixelados de los títulos originales.

La campaña acompaña la promoción de la nueva película basada en la franquicia de Capcom. La colaboración entre FUD y el universo de Street Fighter incorpora así a una figura del espectáculo mexicano a una comunicación comercial construida alrededor de la nostalgia, los movimientos de combate y los elementos visuales de la saga.