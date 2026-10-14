Halle Berry acusa a Olivier Martínez de aleccionar a su hijo antes de declarar ante el juez

La próxima audiencia está prevista para el viernes 16 de octubre. El juez deberá resolver si el menor puede declarar directamente y cómo evaluará las distintas versiones.

La actriz estadounidense Halle Berry afirma que su exmarido, Olivier Martínez, ha hablado con su hijo de 13 años sobre el litigio por la custodia y las acusaciones de presunto maltrato. En documentos judiciales, Berry advierte que el adolescente podría estar siendo influenciado por su padre y se opone a que declare en la próxima audiencia. La disputa sigue abierta y ninguna acusación de maltrato ha sido probada.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Berry afirmó que Martínez lleva semanas hablando con el joven de 13 años sobre las acusaciones, el proceso legal y el testimonio que podría ofrecer. La actriz cuestiona la independencia de cualquier declaración del menor. Por ello, pidió al tribunal que no otorgue un peso determinante a sus palabras y considere los testimonios de adultos presentes durante el incidente denunciado. Busca evitar posibles presiones adicionales sobre el adolescente durante el proceso.

Berry describió a su hijo como un menor presuntamente aleccionado y manipulado y alertó que su versión podría estar condicionada por las conversaciones con Martínez. Pidió al juez cautela antes de valorar el testimonio de un adolescente que, según ella, ha pasado las últimas dos semanas principalmente bajo el cuidado de su padre. También sostuvo que el proceso coloca al menor en medio de una disputa que deberían resolver los adultos.

La protagonista de Gatúbela señaló que su prometido, Van Hunt, estuvo presente durante el episodio del 26 de septiembre y sería un testigo adulto directo. También mencionó a su hija mayor, Nahla Ariela, de 18 años, quien ha vivido con ella y con el niño. Berry considera que ambos pueden aportar observaciones relevantes sobre lo ocurrido y la dinámica familiar.

Martínez sostiene que el menor quiere hablar ante el juez para contar su versión y expresar sus preferencias respecto a la custodia. En un escrito citado por la revista People, el actor afirmó: “Soy el padre que quiere que se sepa la verdad. Soy el padre que no quiere silenciar la voz de Maceo”. Según su postura, el adolescente debe explicar lo que vivió aquella noche y por qué desea ser escuchado.

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El enfrentamiento legal surgió después de que Martínez acusara a Berry de agredir físicamente a su hijo durante una discusión relacionada con un videojuego de realidad virtual. El actor alegó que la actriz habría sujetado al adolescente por el cuello. Berry rechaza esa versión y negó haber maltratado al menor física o emocionalmente. “Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo”, sostuvo.

La defensa de Berry calificó las acusaciones como infundadas y engañosas. La actriz recordó que apoya a víctimas de violencia doméstica y aseguró que ella también ha vivido experiencias de ese tipo. Martínez afirma que su prioridad es el bienestar de su hijo y que permitirle declarar ayudaría al tribunal a conocer su experiencia.

Nahla intervino con una declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Describió a su madre como cariñosa y comprometida con la crianza, y afirmó no haber visto conductas violentas contra su hermano.

Hasta entonces, la afirmación de Berry sobre una posible influencia paterna, la solicitud de Martínez para que su hijo sea escuchado y la negativa de la actriz a las acusaciones forman parte de un litigio en curso, no de hechos establecidos judicialmente.