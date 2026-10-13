Bella Hadid celebra sus 30 años con un bikini rojo personalizado y una nueva visión del éxito

La supermodelo Bella Hadid cumplió 30 años el 9 de octubre y celebró con una escapada al campo junto a sus seres queridos, lejos por unos días de la industria de la moda. Después compartió imágenes de la reunión y de un atuendo destacado: un bikini rojo personalizado con el número de su nueva edad.

Una docena de amigos participó en la celebración, que incluyó cerámica, cenas y vinos. En las imágenes, Hadid levanta un vestido de algodón a rayas y muestra el traje de baño, acompañado por collares dorados y pulseras de cuentas. El bikini llevaba el 30 en la parte superior y su nombre junto a una estrella en la parte inferior.

Al iniciar esta etapa, habló en la revista ELLE sobre su definición del éxito: “El éxito significa algo completamente diferente para mí ahora de lo que significaba hace unos años. Solía pensar que se trataba de trabajar siempre, siempre decir que sí, siempre perseguir lo siguiente”. Hadid añadió: “Ahora se siente mucho más simple. Es tener el espacio para despertar y realmente disfrutar mi vida, cuidarme, pasar tiempo con las personas que amo y estar presente en los momentos que importan”. También vinculó el cambio con la autenticidad: “Cuanto más me escucho a mí misma y vivo de una manera que se siente honesta, más centrada y segura me vuelvo”.

Esa perspectiva llega tras años de problemas de salud. Diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2013, Hadid ha sufrido brotes recurrentes que la llevaron a rechazar trabajos y alejarse de los sets. Su madre, Yolanda, y su hermano Anwar también recibieron el diagnóstico.

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En Vogue Italia, recordó: “Tuve que decir que no a todos los trabajos durante casi un año, y lloré al respecto. Eres emocional porque te sientes desechable”. Sobre separar su identidad de los logros profesionales, explicó: “Luché mucho con esto y lo hablé mucho en terapia. Mis éxitos y las cosas que hago en mi trabajo no equivalen a quién soy como persona, cuánto me quieren o cuán buena soy”. Luego dijo: “Durante mucho tiempo, si decía que no a algo, tenía miedo de que nunca volvieran a llamarme. Pero luego solté ese pensamiento también, y ahora sé que la gente conoce mi corazón, mi personalidad y quién soy. Y eso está bien; soy suficiente”.

En junio de 2026, contó que dormía 11 horas y seguía indicaciones médicas sin alivio: “No he podido sacudirme este brote. Dormí 11 horas. Otra vez… Seguí cada protocolo de todos y cada uno de los médicos que he visto. Nada ayuda todavía”. Mencionó falta de aire: “Estaba sin aliento al caminar a la cocina”. Dijo que ducharse sin desmayarse era “un logro enorme” y describió el impacto de los brotes como “aislamiento severo y depresión, especialmente a lo largo de períodos prolongados”.

Horas después escribió: “Sé que suena perturbador, pero en plena verdad es mi realidad, así que es algo con lo que puedo lidiar hasta cierto punto ahora”, y resumió así la enfermedad: “Esto es verdaderamente un flujo y reflujo de cada día para mí durante los últimos 15 años”. También reveló dos hospitalizaciones, en 2023 y 2025, antes de volver a las pasarelas.

Las fotos de cumpleaños acompañan una reflexión más amplia sobre el bienestar y los límites del trabajo. A los 30 años, Bella Hadid afirma valorar el tiempo con sus seres queridos, el cuidado personal y una vida que no se mida únicamente por los logros profesionales.