La entrevista mostró otra faceta de la artista durante su estancia en Madrid, entre la gira y el tiempo con sus allegados.

Shakira contó en el programa La Revuelta una anécdota poco habitual de su estancia en Madrid: en medio de una intensa agenda de conciertos, salió con unas amigas a visitar una tienda de minerales, cristales y fósiles. La cantante colombiana relató la experiencia durante su entrevista con David Broncano, emitida este jueves 8 de octubre, en una aparición que había prometido hacer desde julio.

La conversación no tuvo lugar en el plató habitual del programa, ubicado en el UMusic Hotel Teatro Albéniz, sino en Macondo Park, el recinto madrileño donde la artista ha ofrecido parte de sus presentaciones. Shakira compagina esta visita televisiva con la recta final de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España. Desde el 18 de septiembre se ha presentado en Villaverde, dentro de una serie de conciertos en Madrid que ha contado con invitados como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Dua Lipa.

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Durante la entrevista, explicó que varias personas de su entorno viajaron desde Colombia para acompañarla durante los espectáculos. Una amiga quería conocer una tienda de cristales y el novio de ella colecciona fósiles y piedras. Shakira resumió el motivo de la salida con una frase que despertó risas en el plató: “Entonces fuimos allá a ver las piedras”. Antes había aclarado: “Una amiga quería ir a ver unos cristales”.

Broncano comentó el contraste entre la dimensión internacional de la cantante y la sencillez de aquel paseo: “¿Dónde está Shakira? Viendo piedras”. La artista añadió que tuvo que desplazarse en un Uber porque no disponía de un coche. También reconoció que no ha podido conocer Madrid con calma durante su estancia, debido a la preparación de los conciertos: “En un mes no he tenido un día libre desde que llegué”.

Otro momento de la conversación giró alrededor de los baños portátiles que se utilizan durante los espectáculos. El presentador bromeó sobre la posibilidad de que alguien abriera la puerta de uno de estos aseos y encontrara a la cantante dentro. Shakira respondió entre risas: “Ya solo falta eso”. Broncano ironizó con que los baños de la artista serían “de mármol y oro”, con “incrustaciones de diamantes”. Ella aclaró que utiliza los sanitarios portátiles convencionales: “Sí, de los azules, esos”, antes de rematar: “Cuando la naturaleza llama”.

La intérprete también explicó el significado del chubasquero plateado que le regaló al presentador. La prenda forma parte de la indumentaria que llevan seguidores, amigos, familiares y actores que la acompañan en la caminata con la que comienza sus conciertos. Entre quienes ya han participado en esa entrada al escenario figuran Álvaro Morte y Sara Carbonero.

La entrevista abordó además la manera en que Shakira procesa sus pensamientos. La cantante distinguió entre “pensar” y “la pensadera”, y describió esta última como “La pensadera es caer en un pozo, en un bucle que no te salva nadie”. En contraste, defendió el pensamiento como una herramienta “contra la frustración”.

La artista habló igualmente de los idiomas que comparte con sus hijos, Milan y Sasha, nacidos en Barcelona. Contó que suele hablar catalán con ellos incluso en Miami y señaló: “Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña”. Según explicó, los niños acostumbran comunicarse entre ellos en inglés, mientras ella intenta dirigirse a ellos “en castellano todo el tiempo”. El catalán queda para momentos en los que quiere mantener una conversación más privada: “Y en catalán cuando no quiero que me entiendan”.