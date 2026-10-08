Rachel Ojuromi, de las calles de Lagos a convertirse en nuevo rostro de Chanel

El salto desde las calles nigerianas hasta el Grand Palais convirtió un proyecto independiente en una oportunidad internacional y puso su nombre en el radar de la moda global.

Rachel Ojuromi, una creadora nigeriana de 22 años, pasó de convertir las calles de Lagos en escenarios para sus videos de moda a debutar como modelo en una pasarela de Chanel durante la Semana de la Moda de París. Su recorrido, construido desde las redes sociales y con recursos limitados, terminó llamando la atención de Matthieu Blazy, director creativo de la casa francesa.

Antes de llegar a París, Ojuromi trabajaba junto a su amiga y estilista Debby Fasingha en una propuesta que transformaba espacios cotidianos de Lagos en pasarelas. Ambas crecieron viendo desfiles de firmas a través de YouTube y trasladaron esas referencias a su entorno, combinando moda, cultura africana, estética de los años 2000, influencias de Nollywood y prendas de segunda mano.

Muchas de las piezas utilizadas en sus producciones procedían de sus propios armarios o eran adquiridas en el mercado Yaba. Con esa mezcla, las dos creadoras desarrollaron imágenes que mostraban la moda desde otra perspectiva, alejándose de los escenarios asociados tradicionalmente con la alta costura y demostrando que la creatividad también podía surgir de lugares cotidianos.

Ojuromi estudió cine y también impulsó The Process Africa, una plataforma enfocada en documentar y mostrar el trabajo de jóvenes creadores africanos. Su experiencia audiovisual le permitió construir una identidad reconocible en redes sociales, donde los videos de moda se convirtieron en una vitrina para su talento y en el punto de conexión con audiencias fuera de Nigeria.

La joven explicó a la BBC el origen de su propuesta: “Hago vídeos en las calles porque no quiero que el dinero sea un límite a la creatividad”. También señaló que el contraste entre la ropa y el entorno urbano “crea una bella yuxtaposición”. Esas ideas terminaron convirtiéndose en un rasgo distintivo de su trabajo y ayudaron a darle visibilidad internacional.

El momento decisivo llegó cuando publicó una recreación del desfile Chanel Métiers d’Art 2026, adaptando a Lagos los códigos de la colección. La publicación despertó el interés de Blazy, quien respondió: “Everything” acompañado de un corazón. Después de ese intercambio, Ojuromi recibió la oportunidad de viajar a París y participar en el desfile primavera-verano 2027 de Chanel.

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Su crecimiento en Instagram también fue vertiginoso. De acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria, pasó de tener alrededor de 2.000 seguidores a superar los 200.000 en tres meses. La exposición generada por su debut parisino incrementó más la atención sobre su trabajo y convirtió su historia en uno de los fenómenos recientes alrededor de la moda digital.

El debut tuvo lugar en el Grand Palais, donde Ojuromi apareció con un conjunto de tweed reinterpretado por Blazy. Fue su primera experiencia profesional sobre una pasarela y llegó después de meses de construir escenas de moda en Nigeria con medios y una narrativa.

Tras el desfile, la creadora agradeció a su familia, a Fasingha, al fotógrafo Odey Ikpä y a sus amigos por acompañarla durante el proceso. Entre sus mensajes destacó: “Es para todos mis amigos que eligieron apoyarme todos los días, incluso cuando parecía loco”. En otra declaración resumió sus aspiraciones: “Diría que soy una chica con grandes sueños”.

La historia de Rachel Ojuromi muestra cómo las redes sociales pueden abrir nuevas puertas dentro de la industria de la moda. Su caso conecta creatividad, producción audiovisual y una identidad nacida en Lagos con una de las firmas más reconocidas del mundo.