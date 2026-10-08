Billie Eilish sorprende con un radical cambio de look y estrena cabello rubio fresa

Esta vez, el cambio la lleva hacia una versión más cercana al rubio natural, con un matiz cálido que se distancia de varias de las etapas cromáticas que han acompañado su trayectoria.

Billie Eilish volvió a captar la atención de sus seguidores con una transformación de imagen. La cantante estadounidense, de 24 años, reapareció en Instagram el 5 de octubre, después de permanecer cerca de dos meses alejada de la plataforma, y sorprendió al mostrar su nuevo cabello rubio fresa, un tono mucho más claro que los colores oscuros que había lucido durante los últimos años.

El cambio quedó registrado en una fotografía frente al espejo incluida en un carrusel de imágenes. Eilish apareció con una melena a la altura de los hombros, cortada en capas y peinada hacia un lado, con una textura ligeramente despeinada. La tonalidad combina matices de rubio fresa, cobrizo y naranja dorado.

Lejos de acompañar la transformación con una explicación extensa, la artista utilizó una sola palabra para presentar su regreso a Instagram: “hola”. La sencillez de la publicación contrastó con el impacto generado por el nuevo look de Billie Eilish.

En la imagen, la intérprete de “Happier Than Ever” mantiene un estilismo sencillo, compuesto por un suéter tejido azul marino, pantalones color caqui, medias blancas y zapatos negros. Las prendas discretas dejaron el protagonismo a su cabello.

Aunque la transformación parece repentina, el proceso habría comenzado meses atrás. En mayo de 2026, Eilish fue fotografiada al salir de un salón de belleza en el área de Los Ángeles con un color más cálido. En ese momento, Vogue describió el tono como una mezcla cercana al cereza cola y al rubio oscuro, alejándose del marrón casi negro que había llevado anteriormente.

Para octubre, esa evolución había avanzado hacia un cabello rubio fresa mucho más luminoso. El resultado se acerca a su color natural, que es rubio.

La reacción de los fanáticos no tardó en aparecer. Algunos aseguraron que apenas podían reconocerla con el nuevo tono, mientras otros destacaron que la coloración clara hace más evidente su parecido con su hermano y colaborador habitual, Finneas O’Connell. Hayley Williams, vocalista de Paramore, también reaccionó al cambio y se sumó a los comentarios sobre la nueva apariencia de Eilish.

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Los cambios de cabello no son nuevos para la intérprete. A lo largo de su carrera ha experimentado con tonos plateados, blancos, azules intensos, lavanda y negro azabache. Sin embargo, una de sus transformaciones más recordadas ocurrió en 2021, durante aquella etapa de su trayectoria visual, cuando abandonó el cabello oscuro con raíces verde neón y adoptó un rubio platino durante la etapa de “Happier Than Ever”.

Aquella decisión supuso un giro importante en su estética y coincidió con una evolución visible en su propuesta de moda y belleza. Ahora, el rubio fresa de Billie Eilish la acerca otra vez a los tonos claros, sin repetir el acabado frío del rubio platino.

El nuevo corte también aporta una diferencia. En lugar de una melena larga, Eilish eligió un estilo tipo bob, con capas marcadas, raya lateral y movimiento. El conjunto mantiene elementos de su estética relajada, pero introduce una imagen más cálida y luminosa.

La aparición llega después de un periodo de poca actividad en Instagram. Su regreso con una publicación aparentemente casual bastó para despertar conversación entre sus seguidores y volver a colocar su apariencia entre los temas más comentados alrededor de la cantante.

Con esta transformación, Billie Eilish demuestra nuevamente que el cabello continúa siendo un recurso fundamental dentro de su imagen pública.