Príncipes de Gales: los nombres que usan en el colegio sus hijos

Aunque los títulos de príncipe y princesa acompañan constantemente a George, Charlotte y Louis, los hijos de William y Kate llevan una vida escolar mucho más cercana a la de cualquier otro estudiante. Cuando necesitan utilizar un apellido, los tres hermanos aparecen como George Wales, Charlotte Wales y Louis Wales, una costumbre vinculada directamente con la posición que ocupan sus padres dentro de la familia real británica.

La fórmula no reemplaza sus títulos oficiales, sino que funciona como un recurso para desenvolverse en el colegio sin recurrir permanentemente a las denominaciones ceremoniales. George es oficialmente el príncipe George de Gales y ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, mientras Charlotte está tercera y Louis cuarto.

El apellido Wales procede del título de príncipe de Gales que ostenta William. Antes de que el actual monarca asumiera el trono, los niños eran identificados como Cambridge, debido a que sus padres eran entonces duque y duquesa de Cambridge. El cambio ocurrió después de la muerte de Isabel II, en septiembre de 2022, cuando Carlos III se convirtió en rey y William pasó a ser príncipe de Gales.

Desde entonces, George, Charlotte y Louis adoptaron Wales para aquellos contextos en los que requieren apellido. La tradición tampoco es nueva dentro de la familia. William y Harry utilizaron Wales durante su etapa escolar, cuando su padre, Carlos, tenía el título de príncipe de Gales. Otras integrantes de la realeza, como Beatrice y Eugenie, utilizaron York, relacionado con el título de su padre como duque de York.

La rutina escolar de los hermanos también atraviesa un cambio importante. George, de 13 años, comenzó en septiembre de 2026 sus estudios en Eton College, institución a la que también asistió su padre. Mientras tanto, Charlotte y Louis continúan su formación en Lambrook.

George, además, ha estado relacionado con otros nombres durante su infancia. Cuando estudiaba en Thomas’s Battersea, compañeros supuestamente lo llamaban “PG”, un juego con las iniciales de Prince George, es decir, “Príncipe George”. Ese apodo habría evolucionado hasta “PG Tips”, inspirado en una conocida marca británica de té, y posteriormente quedó reducido a “Tips”.

Te puede interesar: Stray Kids se aleja de los Grammy 2027 mientras crece la controversia por el premio asiático

Te puede interesar: Gypsy Rose Blanchard transforma el dolor por la muerte de su prometido

En 2019 también surgió una anécdota curiosa. Una mujer que coincidió con George mientras estaba con su abuela materna, Carole Middleton, aseguró que le preguntó su nombre aunque sabía que era el príncipe. Según el relato publicado entonces por Marie Claire UK, el niño respondió: “¡Me llamo Archie!”.

La mujer recordó aquel instante diciendo: “Para mi asombro, respondió: ‘Me llamo Archie’, con una gran sonrisa en el rostro”.

Charlotte también tiene un apodo familiar conocido. Kate habría revelado en una conversación que llama a su hija “Lottie”, una forma abreviada de Charlotte. La princesa también ha sido relacionada con el apelativo “Mignonette”, supuestamente utilizado por William. Louis, por su parte, habría recibido de sus hermanos el cariñoso sobrenombre de “Lou Lou”.

La diferencia entre los nombres utilizados en la escuela y los títulos oficiales ofrece una mirada particular a la crianza de los hijos de los príncipes de Gales. Aunque forman parte de una de las familias más observadas del mundo, en el entorno escolar pueden presentarse simplemente como George Wales, Charlotte Wales y Louis Wales, siguiendo una tradición que busca separar, al menos en parte, la vida cotidiana de sus responsabilidades y símbolos reales.

Así, el uso de Wales no altera la identidad de los tres hermanos, pero sí marca una diferencia entre sus funciones públicas y sus experiencias personales.