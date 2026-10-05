Stray Kids se aleja de los Grammy 2027 mientras crece la controversia por el premio asiático

Las nominaciones a los Grammy 2027 se conocerán el 10 de diciembre y la ceremonia está prevista para el 7 de febrero de 2027.

Stray Kids quedó fuera de la competencia por los Grammy 2027 después de que su agencia confirmara que el grupo surcoreano no presentó ninguna obra para ser considerada en la próxima edición de los premios. La decisión se conoce semanas después de que BTS anunciara una postura similar, mientras continúa la controversia alrededor de la nueva categoría destinada al pop asiático.

JYP Entertainment confirmó que el octeto no envió canciones ni producciones dentro del plazo establecido por la Recording Academy. “Stray Kids no presentó ningún trabajo a los Grammy”, señaló un representante de la compañía, sin ofrecer una explicación sobre las razones que llevaron al grupo a quedar voluntariamente fuera del proceso.

El periodo para presentar material terminó el 21 de agosto. Según las reglas de los Grammy, las obras que no son enviadas formalmente no pueden ser consideradas para las nominaciones ni aparecer en las papeletas de votación. La agencia tampoco confirmó que la decisión estuviera relacionada con la categoría Best Asian Pop Music Performance, aunque el anuncio ocurre en medio del debate generado por ese reconocimiento.

Este año, los ocho integrantes de Stray Kids habían sido invitados a convertirse en miembros con derecho a voto de la Academia, condición que les permite también intervenir directamente en la selección de nominados y ganadores. Hwang Hyun-jin resumió la postura del grupo al restar importancia a los resultados de las premiaciones y los récords. “Nunca hemos establecido los resultados de los premios o los récords como nuestro objetivo”, declaró. Después añadió: “Nuestra principal prioridad es que nuestros fans estén felices y satisfechos”.

El anuncio de Stray Kids tiene como antecedente la decisión de BTS, que en julio comunicó que tampoco presentaría música para los Grammy 2027. Los integrantes explicaron entonces su posición a través de sus redes sociales y expresaron su rechazo a una clasificación basada en criterios regionales o lingüísticos. “Esperamos que la música sea escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser categorizada por región o idioma”, expresaron.

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La discusión surgió después de que la Recording Academy anunciara la creación de la nueva categoría, que debutará en la ceremonia de 2027 y reconocerá interpretaciones de música pop asiática originadas o ampliamente reconocidas en mercados de Asia. Sus críticos consideran que el premio podría limitar la presencia de artistas asiáticos en categorías principales como Álbum del año o Canción del año.

Otro punto de debate es el requisito de que las canciones postuladas hagan un “uso significativo” de un idioma asiático. Esa condición podría dejar fuera de la categoría a BTS y BLACKPINK con sus lanzamientos más recientes, debido a que están interpretados principalmente en inglés.

La Recording Academy decidió mantener el reconocimiento para 2027. Harvey Mason Jr. explicó que antes de tomar la decisión hubo sesiones de escucha y conversaciones con representantes de la comunidad musical asiática. “Escuchamos comentarios sinceros de personas de nuestra comunidad que no apoyan la continuidad de esta categoría”, afirmó.

El ejecutivo también sostuvo: “Pero, con diferencia, los comentarios más numerosos que recibimos fueron de personas que apoyaban con entusiasmo la categoría”. Mason Jr. reconoció que la determinación “no satisfará a todo el mundo”, aunque aseguró que la Academia continuará dialogando sobre el desarrollo del premio.

Con Stray Kids fuera de la carrera, dos de los grupos de K-pop más relevantes que podían competir en esta edición han decidido no participar.