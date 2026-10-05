Gypsy Rose Blanchard transforma el dolor por la muerte de su prometido

Gypsy Rose Blanchard tomó una decisión tras la muerte de Ken Urker: impulsar una petición para promover la Ley Kenan, iniciativa que busca endurecer la respuesta de las plataformas digitales frente al acoso en redes sociales.

Urker murió el 1 de octubre en su domicilio de Raceland, Luisiana, cuando cumplía 34 años. Blanchard, de 35, explicó que su hija tiene 16 meses y expresó: “Solo tengo a mi hija y mi voz”. Después pidió apoyo para la propuesta: “En honor a Ken, les pido su apoyo para la Ley Kenan”.

Blanchard sostuvo que su expareja había sufrido una exposición digital antes de morir. “Antes de su fallecimiento, Ken experimentó una cantidad abrumadora de escrutinio en línea y lo que creímos que cruzaba la línea hacia el acoso dirigido y el ciberacoso”, afirmó. También denunció: “Se realizaron denuncias en múltiples plataformas y, con demasiada frecuencia, la respuesta fue simplemente: ‘No hay violación’”.

Según la propuesta, la Ley Kenan plantea procedimientos más estrictos para atender denuncias graves y reiteradas, incluyendo revisión humana, apelaciones con valor real, preservación de pruebas, transparencia y análisis de patrones. “Una publicación vista de forma aislada puede no contar la historia completa, pero cientos de publicaciones, videos y comentarios dirigidos a una persona pueden revelar un patrón que merece una revisión seria”, escribió.

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Blanchard aclaró que su iniciativa no busca restringir la libertad de expresión. “Esto no se trata de silenciar las críticas ni de quitarle la libertad de expresión a nadie. Las figuras públicas pueden y deben ser criticadas. Pero las figuras públicas siguen siendo seres humanos, y la fama nunca debería borrar la humanidad de alguien”. Sobre su pérdida añadió: “La muerte de Ken me ha hecho estar decidida a convertir el dolor en propósito. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí puedo abogar por un sistema mejor para la próxima persona que sienta que nadie la escucha”.

La causa de muerte de Urker no ha sido divulgada. Fue encontrado en su cama por un familiar y, antes del hallazgo, un registro del 911 indicó que había amenazado con suicidarse. Junto al cuerpo fueron encontradas drogas, parafernalia relacionada y un arma de fuego. Blanchard dijo a People que sospecha de una sobredosis, aunque no pudo determinar si fue intencional.

La familia de Urker cuestionó algunas declaraciones públicas de Blanchard. Autumn Urker sostuvo que no fue encontrado debido a un mensaje de cumpleaños enviado por Gypsy. “Gypsy no tenía derecho a mentir y decir que fue porque ella le envió un texto”, afirmó, y señaló que Dylan, hermano de Blanchard, su esposa y otra persona encontraron el cuerpo.

Autumn también negó que existiera un compromiso o planes para tener otro hijo. Según ella, la relación había terminado más de un mes antes y fue Ken quien decidió separarse. “Cuando dijo ‘se acabó’, ella hacía algo, y siempre terminaba en una pelea cada vez que se separaban”, señaló. Una fuente cercana confirmó que habían roto aproximadamente un mes antes y llevaban cerca de dos meses viviendo separados. “Fue un acuerdo mutuo. No hubo nada turbio… Solo se dijeron: ‘dejémoslo aquí, tengamos nuestro espacio y veamos qué pasa’. Estaban criando a su hija juntos”.

Autumn también reveló que las últimas palabras de su hermano fueron “te quiero”. Ryan Anderson, exesposo de Blanchard, también reaccionó. “No lo creía al principio. Mi primer pensamiento fue: ‘¿Cómo pasó esto?’. Y de inmediato pensé: ‘¿Cómo está Gypsy? ¿Cómo está la niña?’”, expresó.