Caleb Flynn, de American Idol, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa

Un juez del condado de Miami dictó la sentencia, después de que un jurado lo declarara culpable anterior.

Caleb Flynn, exconcursante de American Idol y expastor musical en Ohio, fue condenado este lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn.

Flynn, de 40 años, fue hallado responsable de asesinato agravado por el tiroteo ocurrido en febrero contra Ashley, de 37 años, maestra y entrenadora de voleibol. La mujer murió dentro de la vivienda familiar, donde estaban las dos hijas de la pareja cuando las autoridades finalmente llegaron.

Durante la audiencia de sentencia, Flynn mantuvo su inocencia. Entre lágrimas y temblando, dirigió una declaración a sus familiares y a los de Ashley. “La amaba profundamente. Era mi esposa. Era hermosa y maravillosa en innumerables aspectos”, afirmó. Después insistió: “Seguiré luchando por demostrar mi inocencia mientras el Señor me lo permita, ya que yo no maté a mi esposa”.

El acusado también se dirigió a sus hijas para pedirles perdón y decirles que representan su mayor alegría. A sus padres agradeció su apoyo, que calificó como “sobrenatural”. En su mensaje, expresó: “Nunca supe que fuera posible un amor tan intenso hasta el momento en que las sostuve en mis brazos por primera vez”. Luego agregó: “Por favor, sepan que su papá está muy orgulloso de ustedes y las ama más allá de lo que las palabras pueden expresar”.

La hermana de Ashley, Kayla Keyt, habló ante el tribunal en nombre de la familia. Explicó que sus seres queridos seguían enfrentando conmoción y desesperación después de descubrir que Flynn los había traicionado de una manera violenta y horrible. Dirigiéndose al condenado, aseguró: “Confiábamos en ti. Creíamos en ti. Sinceramente, habríamos dado la vida por ti”.

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La Fiscalía sostuvo que Flynn disparó contra Ashley mientras ella estaba indefensa en la cama y después simuló un allanamiento para engañar a los investigadores. Según esa versión, realizó una llamada al 911 en la que afirmó que alguien había entrado por la fuerza mientras él dormía en el sofá y que se había despertado al escuchar los disparos.

Flynn también relató que un día antes del asesinato un hombre había acudido a la casa y entregado a Ashley una bandera estadounidense mientras pronunciaba un “extraño discurso a favor de Estados Unidos”. Esa explicación formó parte de su relato sobre la presencia de un intruso.

La investigación tomó otro rumbo cuando Alleigha Botner, quien mantenía una relación con Flynn, declaró ante el tribunal que él hablaba de odiar a su esposa y de tener pensamientos de matarla. El jurado también escuchó canciones de amor creadas mediante inteligencia artificial que, según los fiscales, Flynn había compuesto para Botner.

A esto se sumaron más de 100.000 mensajes de texto intercambiados entre Flynn y su amante, presentados como evidencia durante el proceso. La Fiscalía utilizó ese material para sostener su interpretación sobre la relación y las intenciones atribuidas al condenado antes de la muerte de Ashley.

El fiscal del condado de Miami, Paul Watkins, cuestionó que Flynn no hubiera reconocido responsabilidad ni mostrado arrepentimiento genuino. “Este caso trata sobre decisiones deliberadas, la destrucción de una vida irremplazable y la devastación permanente que deja tras de sí”, afirmó. Después añadió: “El acusado nunca ha asumido la responsabilidad ni ha expresado un remordimiento genuino por la vida que zanjó”.

Con la sentencia emitida el lunes, Flynn deberá cumplir cadena perpetua sin opción de libertad condicional por la muerte de Ashley. El fallo puso fin al proceso, en el que la defensa mantuvo su versión de inocencia y la Fiscalía presentó evidencias para demostrar que el supuesto allanamiento había sido preparado para desviar la investigación.