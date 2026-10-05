Ben Affleck aclara los rumores que lo relacionan con Shakira

La producción cuenta además con Kerry Washington, Steven Yeun y Gillian Anderson, y llegará a Netflix el 9 de octubre, después de su paso por algunas salas de cine.

Ben Affleck aseguró que actualmente no está buscando una relación sentimental, mientras circulan rumores sobre un supuesto acercamiento con Shakira. El actor y director, de 54 años, habló de su vida personal durante el estreno en Los Ángeles de Animals, película que dirige y protagoniza, y explicó que sus prioridades están concentradas en su trabajo y en sus tres hijos.

Las declaraciones llegan en medio de renovada atención mediática sobre su vida privada tras el divorcio.

Durante una conversación con Entertainment Tonight, Affleck explicó que su rutina deja poco espacio para salir en citas. “Trabajo mucho y veo a mis hijos”, afirmó. El intérprete agregó que no queda demasiado tiempo y enfatizó: “No estoy corriendo de un lado para otro”. Sus palabras reflejan una etapa en la que, según explicó, no está persiguiendo una relación.

La conversación tomó otro rumbo cuando el periodista le preguntó por la versión de Ana Navarro, presentadora de The View, quien aseguró que había intentado hacer de cupido para acercarlo con Shakira, después de su divorcio de Jennifer Lopez. Navarro había reconocido previamente que nunca había conocido personalmente al actor.

La reacción de Affleck fue de sorpresa. “La verdad, escucho cosas así primero de personas como usted”, respondió al reportero. Luego manifestó: “Lo juro por Dios, nunca había escuchado eso en toda mi vida”. El actor dejó claro que no conocía la supuesta gestión para presentarlo con la cantante colombiana.

El protagonista de Argo también reconoció que las especulaciones sobre su vida amorosa se han vuelto frecuentes. “A menudo escucho rumores”, señaló. Después añadió: “Algunas personas chismean. Se inventan cosas”. Según su relato, no suele ser presentado con otras personas con la intención de iniciar un romance.

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Affleck y Jennifer Lopez finalizaron oficialmente su divorcio en enero de 2025, después de dos años de matrimonio. Antes de Lopez, el actor estuvo casado con Jennifer Garner entre 2005 y 2018, y ambos son padres de Violet, Seraphina y Samuel.

Actualmente, Affleck aseguró encontrarse conforme con su situación personal. “Estoy bien y soy feliz”, expresó. También señaló: “Sé cuáles son mis prioridades”. Al explicar qué ocupa el primer lugar en su vida, fue directo: “No puedes tener dos cosas que sean las más importantes en tu vida. Para mí, son mis hijos”.

Su carrera profesional representa la otra gran prioridad. “Y después está mi trabajo, que me encanta”, declaró. También aseguró estar abierto a lo que pueda ocurrir, aunque sin buscarlo: “Estoy donde estoy y estoy muy bien. Quién sabe qué aventuras traerá la vida. Estoy abierto a ellas, pero no estoy tratando de perseguir nada”.

El actor ya había hablado recientemente sobre las relaciones durante una aparición en Jimmy Kimmel Live! Allí contó que sus hijos no siempre consideran que sea la persona indicada para ofrecer consejos sentimentales. “Mis hijos hablan durante la cena sobre sus amigos, el drama y las relaciones, y creo que tengo experiencias de vida que vale la pena compartir, algunas lecciones”, relató.

Sin embargo, recordó una respuesta de uno de ellos que puso en duda su autoridad. “Digo: ‘Bueno, sobre esa relación…’ y el joven de 17 años se gira y me dice: ‘¿Ah, como si fueras un experto en relaciones?’”.

Mientras las versiones sobre un posible vínculo con Shakira continúan generando interés, Affleck mantiene el foco en su familia y en Animals, thriller que dirigió y coescribió.