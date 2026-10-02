Daniel Sancho reaparece desde prisión con el cabello corto, canas y barba

Un vídeo difundido por Okdiario mostró a Daniel Sancho en la cárcel de Surat Thani, en Tailandia. En las imágenes, grabadas en enero, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo aparece con el cabello corto, entradas, algunas canas y barba, mientras habla por teléfono.

La grabación muestra una apariencia distinta a la que tenía cuando fue visto en libertad, el 7 de agosto de 2023. Ese día participó en la reconstrucción del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en Koh Phangan. Entonces llevaba el pelo largo, ondulado y rubio, y mostraba una complexión atlética.

Desde su detención, las imágenes de Sancho en prisión han sido escasas. Una de las primeras se conoció a través de El programa de Ana Rosa, de Telecinco, cuando permanecía en la cárcel de Ko Samui. Aparecía con mascarilla y el uniforme marrón del centro; ya se apreciaban la pérdida de su melena, una figura más delgada y ojeras.

Te puede interesar: Pokemón: Una carta de Pikachu rompe récords y se convierte en una de las más valiosas

Te puede interesar: Netflix prepara un documental sobre Matthew Perry con testimonios inéditos de su familia y amigos

El nuevo vídeo corresponde a su estancia en Surat Thani, adonde fue trasladado el 30 de agosto de 2024 tras pasar más de un año en Ko Samui. Según Okdiario, las imágenes se grabaron cuando llevaba un año y medio en ese centro, situado a unos 600 kilómetros al sur de Bangkok y con capacidad para más de 5.000 reclusos con condenas de entre 15 años y la pena de muerte.

Durante la grabación, Sancho pronuncia una reflexión sobre la fe: “Si preguntas a la gente si existe el diablo, nueve de cada diez te dirán que sí. Ahora, si le preguntas si existe Dios, el mismo noventa por ciento dudará”. En fragmentos de una conversación con su madre, él describe su experiencia dentro del penal y afirma: “Prefiero estar en aislamiento que con todo el mundo”, con la voz entrecortada.

Silvia Bronchalo habló sobre las condiciones de vida de su hijo en el programa De viernes, de Telecinco. Al describir su adaptación, señaló: “Está adaptado, tiene amigos y no tiene problemas con ningún preso. Las cárceles en Tailandia están hechas para que no quieras volver a delinquir. No se hacen actividades ni se puede estudiar como en España”.

Bronchalo explicó que habla con él una vez por semana, durante conversaciones de entre 30 y 40 minutos. Según contó, Sancho comparte detalles de su rutina y pregunta por sus familiares y por la actualidad española: “me cuenta cosas que hace en prisión, me pide libros, me pregunta por la familia, por mi vida y sobre qué está pasando en España”. También indicó: “Allí dentro tiene dos amigos extranjeros con los que mantiene conversaciones en inglés, y está aprendiendo tailandés”.

La madre reconoció que el aspecto de su hijo ha cambiado y relacionó esa transformación con la falta de actividad física y el tiempo transcurrido en prisión. Sobre ello, manifestó: “No tiene la misma envergadura porque no hace deporte tiene el pelo rapado y se le nota un poco la estadía, el paso por la prisión en la mirada, en la expresión… No es la mirada tan alegre como tenía antes. Se nota que su vida no es dulce ni lleva la misma vida que llevaba antes”. A continuación, añadió: “Nunca le he visto con la cara marcada ni ningún tipo de herida, aunque puede que en algún momento me dulcifique la realidad”.

El vídeo ofrece una imagen de su vida en prisión, mientras las declaraciones de Bronchalo aportan detalles sobre el contacto que mantiene con su hijo.