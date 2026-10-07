Amber Heard reaparece en España tras completar su primera media maratón

La actriz, de 40 años, compartió el 5 de octubre fotografías durante la competencia y mostró una faceta de su vida alejada de Hollywood.

Amber Heard reapareció desde España luego de completar su primera media maratón en Donostia, nombre vasco de San Sebastián.

La publicación incluyó tres imágenes del evento: una durante el recorrido, otra al cruzar la línea de meta y una tercera con los brazos levantados después de completar los 21 kilómetros. Junto a las fotografías, Heard escribió: “¡Gracias, Donosti!”, traducción al español de la frase que originalmente publicó en euskera.

El resultado deportivo llamó la atención. Heard terminó la media maratón de Donostia en 1 hora y 39 minutos, una marca superior al promedio registrado entre mujeres. La referencia general es de 2 horas, 0 minutos y 12 segundos, por lo que la actriz llegó más de 20 minutos antes de ese tiempo.

En la categoría de mujeres de 40 años, los parámetros citados establecen 2:48:23 para principiantes, 2:23:24 para novatas, 2:04:11 para corredoras intermedias, 1:49:37 para avanzadas y 1:38:40 para élite. Con su registro de 1:39:00, Heard se ubicó en el nivel avanzado y quedó a solo 20 segundos de la marca considerada élite.

El desempeño se suma a una carrera que la intérprete de Aquaman ya había realizado meses antes. En junio participó en una prueba de 10 kilómetros en Madrid y completó el recorrido en 44 minutos y 15 segundos, con un ritmo promedio de 4:25 minutos por kilómetro. En aquella ocasión publicó imágenes y acompañó una de ellas con la frase: “El brillo de mi primera carrera”.

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La afición de Heard por el running tiene, según sus propias declaraciones, una relación con el manejo del estrés. En una entrevista concedida a la revista Shape en 2018 explicó que correr le permitía “aliviar el estrés, despejar la mente y reenfocarme”. Su actividad reciente muestra que aquella práctica se ha mantenido.

La actriz vive en España desde 2022 junto a su hija Oonagh Paige, de cinco años. Su mudanza ocurrió después del proceso judicial por difamación que enfrentó con Johnny Depp. El juicio terminó en junio de 2022 con un veredicto favorable al actor y una indemnización de 15 millones de dólares. Heard y Depp estuvieron casados entre 2015 y 2017.

En 2023, personas cercanas a la actriz señalaron que ella se sentía “una paria” después del juicio, aunque también aseguraron que alejarse de Hollywood había tenido un efecto positivo. Una fuente declaró: “Amber está viviendo su mejor vida”, y añadió que la actriz “ha sido mucho más feliz” desde que se marchó al extranjero.

La misma fuente sostuvo entonces: “Todavía se está recuperando del trauma del juicio, pero ha sido muy saludable alejarse de todo ese ruido”. Estas declaraciones forman parte del contexto en el que Heard ha construido una vida más reservada fuera de la industria estadounidense.

Su familia también creció recientemente. En mayo de 2025 anunció el nacimiento de sus gemelos, Agnes y Ocean, mediante gestación subrogada. Al comunicar la llegada de los bebés, escribió: “El Día de la Madre 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año, estoy eufórica, más allá de las palabras, para celebrar la consumación de la familia que he luchado por construir durante años”.

Ahora, sus fotografías desde la meta vuelven a mostrarla en una faceta deportiva. Su participación en Donostia representa su primera media maratón y consolida una trayectoria reciente vinculada al running, mientras su vida en España continúa despertando interés por la distancia que mantiene respecto de Hollywood.