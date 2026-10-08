Rey Carlos III: doctora del monarca muere en su casa y su esposo es acusado de asesinato

Por ahora, Mark Cain permanece bajo custodia mientras el proceso judicial y las pesquisas buscan esclarecer las circunstancias en las que la médica fue encontrada sin vida en su residencia de Norfolk.

Hannah Cain, médica de 45 años vinculada a la atención de la familia real durante sus estancias en Sandringham, fue encontrada sin vida el domingo 4 de octubre en su domicilio de Dersingham, Norfolk. La doctora formaba parte del equipo disponible para atender a integrantes de alto rango de la familia real y, tras conocerse su muerte, el rey Carlos III y la reina Camila fueron informados del caso.

Cain fue localizada en una vivienda situada en los límites de la finca de Sandringham. Su esposo, Mark Cain, de 45 años, fue acusado de su asesinato el martes por la noche y quedó bajo custodia policial. El hombre debía comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Norwich, mientras las autoridades continuaban con la investigación para establecer qué ocurrió dentro de la residencia.

Los primeros detalles conocidos fueron presentados ante el tribunal por la fiscal Jackie Hanlon. Según su exposición, el servicio de ambulancias contactó a la policía a las 2:25 de la madrugada del domingo, después de que Hannah Cain fuera encontrada inconsciente. Inicialmente, el caso fue reportado como una posible agresión con arma blanca relacionada con un presunto robo.

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“Hannah Cain fue hallada en un dormitorio de la planta alta, inconsciente y sin respirar”, declaró Hanlon, según los reportes citados por medios británicos. La fiscal añadió otro elemento relevante sobre la escena: “Había niños en la casa en ese momento”. Posteriormente trascendió que, cuando ocurrieron los hechos, Hannah estaba organizando una pijamada para los amigos de sus hijos.

La doctora era madre de tres hijos y había desarrollado una trayectoria profesional ligada a la comunidad de Norfolk. Trabajó durante nueve años en la consulta de medicina general de Heacham, antes de dejar ese puesto el verano pasado con el objetivo de dedicar más tiempo a su familia. Después comenzó a trabajar en el Grimston Medical Centre, en King’s Lynn, centro que atiende a miembros de la familia real.

Además de su actividad médica, Cain trabajaba de manera privada a través de su empresa Norfolk Sky Aesthetics, dedicada a tratamientos. Su relación profesional con la zona de Sandringham hizo que estuviera entre los médicos disponibles para atender a miembros de la familia real cuando permanecían en la finca.

Carlos III y la reina Camila regresaron a Londres después de una estancia en Balmoral y, hasta el cierre de la información publicada, ninguno había realizado declaraciones sobre la muerte de la doctora. La familia de Cain, entretanto, recibió apoyo de agentes especializados mientras avanzaba la investigación policial.

Las autoridades todavía no habían establecido la causa oficial de muerte. La Policía de Norfolk confirmó que un hombre fue acusado de asesinato tras el fallecimiento de una mujer en Dersingham y explicó que fue detenido después del hallazgo del cuerpo en una vivienda de Fern Hill durante la madrugada del 4 de octubre de 2026.

Una autopsia oficial fue practicada el lunes 5 de octubre. Sin embargo, sus resultados no permitieron determinar todavía una causa. La Policía de Norfolk señaló que “la causa de la muerte está pendiente de una investigación más exhaustiva”, por lo que las circunstancias del fallecimiento permanecían bajo investigación.

El caso ha generado especial atención por el vínculo profesional de Hannah Cain con la familia real, aunque las autoridades no han señalado que ese vínculo tenga relación con su muerte.