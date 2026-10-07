Drake desmiente rumores sobre la paternidad del bebé que espera Keshia Chanté

El embarazo de la cantante continúa adelante, mientras la identidad del padre permanece en privado y el entorno del rapero insiste en que las afirmaciones que lo señalan son falsas.

Drake quedó en el centro de una ola de especulaciones después de que la cantante y compositora canadiense Keshia Chanté anunciara su embarazo y revelara que espera un niño. La identidad del padre no fue divulgada, pero publicaciones en redes sociales comenzaron a relacionar a la artista con el rapero, debido a la amistad que ambos mantienen.

La versión tomó fuerza porque Chanté dio a entender que el padre de su hijo pertenece a la industria musical. Esa referencia, sumada a su vínculo con Drake, llevó a algunos usuarios a concluir que el artista podría ser responsable del embarazo. Sin embargo, esa asociación no fue respaldada por ninguna declaración de la futura madre.

Ante la creciente conversación, el equipo de Drake salió a negar la versión. Melissa Nathan, representante del rapero, calificó los rumores como inexactos y dejó clara la posición de su cliente. “Podemos negar completa e inequívocamente los rumores inexactos”, afirmó la representante al referirse a las versiones que señalaban a Drake como padre del bebé.

El pronunciamiento busca cerrar una especulación que surgió después de que Chanté hiciera público su embarazo. La cantante apareció en una sesión fotográfica de maternidad y confirmó que tendrá un niño, aunque decidió mantener en privado la identidad del padre.

Chanté y Drake tienen una relación de amistad conocida públicamente. Esa cercanía fue uno de los elementos utilizados en redes sociales para alimentar las conjeturas. No obstante, la amistad entre ambos no constituye una confirmación de una relación sentimental actual ni de una supuesta paternidad.

El episodio pone bajo atención la vida personal de Drake, quien habitualmente mantiene su intimidad sentimental fuera del foco público. El artista es padre de un hijo, Adonis, fruto de su relación con Sophie Brussaux. El niño cumplirá nueve años la próxima semana.

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Brussaux, madre de Adonis, se casó durante el verano, según la información difundida en torno a la familia del rapero. La situación forma parte del contexto familiar conocido de Drake, pero no guarda relación con el embarazo anunciado por Chanté.

Mientras los rumores sobre una posible paternidad se extendían, Drake también había sido vinculado recientemente con otra mujer. El rapero despertó especulaciones románticas relacionadas con Pinkchyu, aunque tampoco existe una confirmación pública de una relación sentimental entre ambos.

La nueva controversia se concentra ahora en la identidad del padre del bebé de Chanté. Hasta el momento, la cantante no ha identificado públicamente al hombre con quien espera a su hijo. Su decisión de preservar ese dato dejó espacio para que las redes sociales construyeran distintas teorías, entre ellas la que involucró a Drake.

El anuncio del embarazo había sido presentado por Chanté en una publicación vinculada con una entrevista para Hello!, medio en el que mostró su embarazo y compartió detalles sobre esta etapa personal. La revelación del sexo del bebé y las imágenes de maternidad generaron interés entre sus seguidores, pero la reserva sobre la identidad del padre se mantuvo.

La aclaración del representante de Drake establece una separación entre los hechos conocidos y las especulaciones surgidas en internet. Mientras Chanté confirmó que está embarazada y que tendrá un niño, no afirmó que Drake sea el padre. Por su parte, el equipo del rapero negó categóricamente esa posibilidad.

De esta manera, la atención sobre Drake y Keshia Chanté queda ligada a una versión que no cuenta con respaldo de los protagonistas.