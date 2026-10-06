Kim Kardashian pone límites a North West: por qué intenta protegerla de la fama

Kim Kardashian reconoció que la relación de su hija, North West, con la fama y las cámaras la lleva a establecer límites ante las oportunidades que recibe. La adolescente, de 13 años, ha comenzado a involucrarse en proyectos, mientras su madre intenta equilibrar sus intereses y evitar una exposición excesiva durante su adolescencia.

En una entrevista con The Sunday Times, Kardashian explicó que sus cuatro hijos tienen formas distintas de enfrentar la atención mediática. La empresaria comparte a North con Saint, de 10 años, Chicago, de 8, y Psalm, de 7, fruto de su unión con Kanye West. Según relató, los menores pueden acompañarla durante las grabaciones, sin seguir guiones.

“Cada niño hace lo que le resulta cómodo, Así que mis pequeños vienen cuando estoy filmando, pero no siguen ningún guion. A North le gusta un poco más que al resto”, declaró Kardashian al referirse al interés de su hija por las cámaras y las actividades públicas.

La empresaria también señaló que procura controlar el ritmo con el que North asume nuevos proyectos. Aunque la joven busca oportunidades para avanzar, Kardashian considera necesario seleccionar las propuestas que acepta. Su intención, según explicó, es permitirle disfrutar de esas experiencias sin convertir cada oportunidad en un compromiso profesional.

“Lo único que quiere hacer son proyectos que la impulsen hacia adelante. Así que estamos tratando de saborear esos momentos y no aceptar todo lo que se le presente, para asegurarnos de gestionarlo de la manera correcta”, compartió la fundadora de Skims.

La preocupación de Kardashian está relacionada con las consecuencias de crecer bajo una atención pública constante. North y sus hermanos conocen esa exposición desde su nacimiento debido a la notoriedad de sus padres. En ese contexto, Kim aseguró que mantiene criterios similares con Kanye West respecto de las actividades profesionales de su hija.

La dinámica familiar también surgió. Kardashian se definió como una madre estricta en un nivel intermedio, aunque destacó aspectos cotidianos de su relación con sus hijos y su intención de conservar espacios familiares.

“Soy extremadamente paciente y cariñosa. Todavía dejo que uno de mis hijos duerma en mi cama cuando quiere. Leo cuentos con ellos todas las noches”, afirmó.

Mientras Kim intenta regular la exposición, North ha seguido ampliando su presencia en el arte. En mayo lanzó el EP N0rth4evr y apareció en la portada de Dazed correspondiente a septiembre. Además, el mes pasado realizó su primer concierto en solitario en el Vic Theatre de Chicago, donde estuvo acompañada por sus padres, quienes ocuparon sectores diferentes.

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La presentación llegó después de que la adolescente cancelara en julio una gira de 14 fechas que tenía prevista junto a la rapera Molly Santana. A pesar de ese cambio, North mantiene su interés por desarrollar una carrera musical y ha defendido que sus proyectos no deben considerarse entretenimiento pasajero.

“Es como, no, esto es mi pasatiempo, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Todas están enamoradas de los chicos, vapeando y haciendo todo tipo de cosas malas. Yo solo quiero el pelo azul y piercings”, insistió en una entrevista con Dazed.

Durante los últimos meses, North ha experimentado con el cabello azul, piercings y tatuajes faciales falsos, elementos de la imagen que construye mientras explora sus intereses. La exposición pública continúa siendo un asunto que su madre procura manejar con cautela, especialmente mientras la adolescente define su identidad artística y amplía su presencia en escenarios, revistas, eventos y proyectos musicales.