Offset protagoniza tenso momento en un casino de París tras apostar miles de dólares

Offset vivió un momento de tensión durante una partida de blackjack en un casino de los Campos Elíseos, en París, donde terminó discutiendo con varios empleados por la manera en que otros jugadores ingresaban en el espacio que él consideraba reservado para su partida. El episodio quedó registrado en video y muestra al rapero visiblemente molesto mientras reclamaba atención del personal.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el artista participaba en una partida de blackjack de altas apuestas cuando comenzó a cuestionar que otras personas pudieran jugar en el lugar que consideraba suyo. Su principal inconformidad estaba relacionada con las manos que se estaban jugando y con la presencia de otros participantes en la mesa.

Durante el intercambio, Offset dejó claro que estaba apostando cantidades considerables de dinero. Según sus propias palabras, colocaba entre 10.000 y 20.000 dólares en cada apuesta, una cifra que utilizó como argumento para exigir un trato acorde con el nivel de dinero que estaba poniendo sobre la mesa. El video muestra que la discusión fue subiendo de tono.

Te puede interesar: Lindsay Lohan revive a Cady Heron con la escena de 'Chicas pesadas'

Te puede interesar: Lionel Messi sorprende con su salto a la animación: así será su nueva serie en Disney+

En uno de los momentos más llamativos de la grabación, el rapero se dirigió directamente al personal del establecimiento y lanzó una advertencia que se convirtió en una de las frases centrales del incidente: “Nobody touch my s”***. Después, insistió en que otras personas no debían jugar sus manos cuando él colocaba lo que describió como una “disposable card”.

Offset también aseguró durante la discusión que ya había conseguido ganarle al casino alrededor de 200.000 dólares. Con ese argumento, sostuvo que pudo haber tomado ese dinero y marcharse, pero manifestó su enojo porque, en lugar de abandonar la mesa, continuó enfrentándose al personal por permitir que otros jugadores ocuparan su espacio.

El episodio ocurrió en medio de versiones sobre una pérdida importante de dinero durante la partida. Sin embargo, la información disponible también señala que personas del entorno del rapero habían afirmado previamente que Offset llevaba una ganancia aproximada de 80.000 dólares más temprano esa misma noche. La diferencia entre ambas cifras deja en evidencia que el resultado de la sesión cambió durante el transcurso de la jornada.

La escena, por tanto, estuvo marcada tanto por las elevadas cantidades apostadas como por la frustración del artista frente a las decisiones tomadas en la mesa. El video permite observar a Offset reclamando repetidamente a los empleados, mientras defendía su posición y explicaba por qué consideraba injustificado que otros jugadores pudieran intervenir en la partida.

El incidente rápidamente llamó la atención por la intensidad del reclamo y por el monto de dinero que el propio Offset mencionó durante la discusión. Sus palabras muestran que la partida no era una apuesta casual, sino una sesión en la que se estaban manejando sumas de cinco cifras en cada jugada.

Más allá del resultado final, la grabación dejó como principal protagonista al comportamiento del rapero durante la partida. Offset no permaneció en silencio ante lo que consideró un problema con la mesa y expresó su inconformidad directamente al personal del casino, convirtiendo una noche de apuestas en una escena que ahora circula públicamente.

La situación también expone el nivel de tensión que puede surgir en una partida donde están en juego cantidades significativas. Aunque el resultado económico definitivo de la sesión no queda completamente establecido en la información difundida, sí queda registrado que Offset afirmó haber ganado una suma considerable y que, posteriormente, se habló de una pérdida importante.