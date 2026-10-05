Lionel Messi sorprende con su salto a la animación: así será su nueva serie en Disney+

El estreno está previsto para el verano de 2027 tanto en Disney+ a nivel global como en Disney Channel en Estados Unidos.

Lionel Messi amplía su presencia en el entretenimiento con “Messi y los gigantes”, una nueva serie animada que llevará elementos asociados con el astro argentino a un universo fantástico. La producción, desarrollada para público infantil, presentó su primer tráiler y llegará a Disney+ durante el verano de 2027, aunque todavía no existe una fecha exacta de estreno.

El nuevo adelanto fue presentado en la edición de Málaga de la San Diego Comic-Con, donde se revelaron detalles de la historia y fue compartido por Messi en sus redes sociales. Las primeras imágenes muestran a Leo, un niño de 12 años, cuando es transportado a una dimensión fantástica llamada Iko y queda involucrado en una aventura relacionada con el fútbol.

La trama plantea un escenario distinto al de una biografía tradicional del futbolista. Leo tendrá que encontrar la manera de regresar a casa mientras participa en enfrentamientos de alto riesgo y se enfrenta a gigantes legendarios. El objetivo de su recorrido será ayudar a restaurar los reinos fragmentados de Iko, un mundo gobernado por seres poderosos.

La sinopsis oficial define el desafío del protagonista: “Messi, para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas ‘esferas’, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko. A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación”.

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Precisamente, esas características marcarán el desarrollo del personaje. A diferencia de los habitantes de Iko, Leo no contará con poderes especiales capaces de potenciar sus capacidades deportivas. Su herramienta será el talento que posee, acompañado por la cooperación con otros personajes y su capacidad para perseverar ante los obstáculos.

La propuesta contará con participación argentina. El actor Milo Burgess-Webb será la voz en español de Leo, mientras que Giulietta Vainer Tisminetzky interpretará a la madre del protagonista. Además, el músico argentino Luck Ra estará a cargo de las canciones de la producción y participará con “Vamos, vamos, vamos”, tema original presentado junto al primer adelanto.

La animación estará a cargo de Atlantis Animation, con participación de Sony Pictures Television y Sony Music Vision. El proyecto tiene a Lionel Messi como productor ejecutivo, junto con responsables de Sony Pictures Television y Sony Music Vision vinculados con la ficción.

Messi acompañó la presentación del tráiler con un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que manifestó su expectativa por el estreno: “Les comparto este primer adelanto exclusivo de “Messi and the Giants (Messi y los Gigantes)”, que presentamos en la San Diego Comic-Con Málaga. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie en Disney+ en el verano de 2027”.

La llegada de “Messi y los gigantes” permitirá trasladar la figura asociada al futbolista a una narrativa de fantasía, sin convertirla en un relato biográfico. El protagonista comparte nombre y algunas referencias con Messi, pero la historia se desarrolla dentro de un mundo imaginario donde el fútbol sirve como eje para resolver conflictos, enfrentar adversarios y avanzar hacia el objetivo de regresar a casa.

Por ahora, la plataforma no ha revelado el mes específico en que comenzará la emisión de esta producción, que combina fútbol, aventura y fantasía alrededor de un personaje inspirado en una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo.