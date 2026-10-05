Lindsay Lohan revive a Cady Heron con la escena de 'Chicas pesadas'

Por ahora, el momento más reciente que vuelve a conectar a Lohan con Cady Heron ocurrió en redes sociales.

Lindsay Lohan volvió a meterse en la piel de Cady Heron para conmemorar una de las fechas más esperadas por los seguidores de Chicas pesadas. Este sábado 3 de octubre, la actriz recreó en Instagram la escena que convirtió esa fecha en un símbolo de la película de 2004 y sorprendió al hacerlo junto a Mark Waters, director de la recordada cinta.

Frente a la cámara, Lohan repitió la frase que Cady pronuncia al recordar el momento en que Aaron Samuels le preguntó qué día era. “Es 3 de octubre”, dijo la intérprete, antes de soltar una carcajada y hacer un guiño. La breve recreación bastó para activar nuevamente la nostalgia de los fanáticos, quienes cada año convierten el 3 de octubre en una jornada dedicada a recordar escenas, personajes y frases del filme.

La publicación también provocó reacciones entre integrantes del elenco original. Jonathan Bennett, quien interpretó a Aaron Samuels, celebró públicamente el reencuentro entre Lohan y Waters y dejó un mensaje dirigido a ambos: “Esto hizo que los extrañara tanto a los dos. Este homo tiene FOMO”. De esta manera, una escena de apenas unos segundos volvió a reunir a parte del equipo que participó en una película estrenada hace más de dos décadas.

El llamado Mean Girls Day se ha consolidado como una tradición digital. Cada 3 de octubre, usuarios de Instagram y Threads comparten memes, fotografías, frases y publicaciones inspiradas en la película. Entre las referencias más repetidas también aparece la frase relacionada con el vestuario de Las Plásticas: “los miércoles usamos rosa”, una de las líneas que quedó incorporada al imaginario popular alrededor de la producción.

Aunque este año el 3 de octubre no coincide con un miércoles, los seguidores mantuvieron la costumbre de vestir prendas rosadas y publicar contenido alusivo. La celebración demuestra cómo Chicas pesadas, a pesar del paso del tiempo, continúa formando parte de la cultura popular y de las conversaciones que se generan cada año en redes sociales.

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La escena original pertenece a uno de los momentos más recordados de la historia y convirtió una fecha cotidiana en una referencia inmediata para varias generaciones de espectadores de la película.

El regreso de Lohan como Cady Heron ocurre además pocos días después de que se conociera otro proyecto que volverá a reunir a la actriz con Mark Waters. Ambos trabajarán en Return to You, una nueva película de Netflix que contará también con Henry Golding.

La producción estará ambientada en 2008 y seguirá a una abogada que recibe por error un DVD dirigido al esposo de una mujer que se encuentra al final de su vida. A partir de ese material, emprenderá la búsqueda del destinatario y reconstruirá las pistas que aparecen en la grabación. Lohan, además de protagonizar, participará como productora del proyecto.

Return to You representa la cuarta colaboración de Lindsay Lohan con Netflix en los últimos años y marca un nuevo encuentro creativo con Waters, responsable de Chicas pesadas y también de Viernes de locos. La coincidencia entre ambos proyectos ha incrementado el interés alrededor de la actriz, quien volvió a ocupar un lugar destacado en la conversación del entretenimiento.

Con una frase que permanece vigente desde 2004 y la compañía del director que ayudó a crearla, la actriz convirtió nuevamente el 3 de octubre en una fecha especial para quienes siguen recordando a Chicas pesadas como una referencia del cine juvenil.