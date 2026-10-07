El Tachi rompe el silencio sobre la polémica con Aliah Maurette y niega haberle sido infiel

Al mismo tiempo, admite que la ruptura le produjo dolor, mientras ambos continúan, según relató, caminos separados.

El Tachi finalmente respondió una de las preguntas que más interés había generado alrededor de su ruptura con Aliah Maurette: si le fue infiel durante la relación.

La respuesta llegó durante su entrevista en el podcast Simplemente Katleen, conducido por Katleen Levy, espacio en el que anteriormente Aliah también había hablado sobre la relación y había contado su versión de lo ocurrido.

Cuando Katleen le preguntó directamente al artista: “¿Fuiste infiel o no?”, El Tachi respondió: “No”.

El cantante también se refirió a las situaciones que comenzaron a generar rumores alrededor de la relación y aseguró que hay cosas que “se ven que no son” y situaciones que, a su juicio, pueden terminar creciendo a partir de pequeños hechos y de la impulsividad.

“Hay cosas que parecen, pero no son”, explicó.

Durante la entrevista, El Tachi aseguró que fue Aliah quien decidió terminar la relación.

El artista reconoció que la relación había sido importante para él y habló en buenos términos de su expareja.

“Lo es, lo es. O sea, ella lo es. Es una supermuchacha, es supertrabajadora, es superhumilde, es linda. O sea, yo no tengo absolutamente nada malo que decir de ella en ese aspecto”, manifestó.

También reconoció que no es sencillo dejar de sentir algo inmediatamente después de una relación de varios años.

Para El Tachi, olvidar a una persona después de una relación no ocurre de un día para otro.

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¿Intentó recuperarla?

Otra de las preguntas directas fue si en algún momento intentó recuperar a Aliah.

La respuesta fue contundente: “No”.

Explicó que tiene una manera particular de asumir las relaciones: cuando está enamorado, se entrega completamente, pero cuando considera que es momento de terminar, prefiere dejar las cosas así.

¿Volvería con Aliah?

En la ronda de preguntas rápidas del podcast, Katleen volvió directamente al tema.

“¿Volverías con una ex?”, preguntó.

“No”, respondió El Tachi.

Y cuando la pregunta fue específicamente: “¿Volverías con Aliah?”, su respuesta volvió a ser negativa.

¿Está enamorado de otra persona?

La siguiente pregunta también llamó la atención.

“¿Estás enamorado actualmente?”, le preguntó Katleen.

“Sí”, respondió el artista.

Sin embargo, cuando llegó una de las preguntas más personales —si había llorado por Aliah—, El Tachi no llegó a responderla directamente. En lugar de contestar, cuestionó a Katleen: “¿Por qué no le hiciste esa pregunta a ella?”.

Levi reconoció que se la habría tenido que hacer a Aliah y adelantó, entre risas, que podría existir una segunda parte.

Su reflexión sobre las relaciones

El artista también habló sobre las dificultades que, según su experiencia, existen actualmente para mantener una relación.

Mencionó las tentaciones, las personas que se acercan a los artistas y las situaciones que pueden poner a prueba una pareja.

En ese contexto, aseguró que cuando está enamorado se concentra en esa persona.

“Cuando yo estoy enamorado y estoy en una persona, estoy en esa persona”, afirmó.

También señaló que prefiere que las relaciones terminen cuando ya no existe la conexión, en lugar de prolongarlas.

Para él, el amor debería terminar de una manera similar a como comenzó, sin alargar innecesariamente una relación que ya no funciona.

De la cárcel a la música, la actuación y la moda

Aunque la ruptura con Aliah fue uno de los temas centrales de la entrevista, la conversación también permitió conocer otras facetas de El Tachi.

El artista recordó su paso por prisión, una etapa que, según explicó, transformó su manera de pensar. Dijo que aprovechó ese período para estudiar inglés, terminar la escuela, tomar cursos y entrenar.

También habló de cómo su salida de prisión marcó una nueva etapa profesional, que posteriormente lo llevó a incursionar en la actuación, la moda y los negocios.

Actualmente participa en proyectos de moda y en una colaboración con Chess King, además de continuar trabajando en su música.

Su meta, aseguró, es que su nombre llegue a ser reconocido internacionalmente como un representante de Panamá.