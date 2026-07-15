Aliah Maurette pide que no haya odio tras confirmar el fin de su relación con El Tachi

También dedicó unas palabras a sus seguidores, destacando el cariño que ha recibido desde que se conoció la noticia de la separación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de que el cantante panameño El Tachi y la creadora de contenido Aliah Maurette anunciaran oficialmente el fin de su relación sentimental, la influencer reapareció en sus historias de Instagram con un mensaje de agradecimiento, fe y un llamado a sus seguidores a evitar los comentarios de odio.

Sin hacer referencia directa a la ruptura, Aliah compartió una reflexión en la que aseguró que, en medio de las dificultades, prefiere enfocarse en las bendiciones que aún tiene en su vida.

"A veces estamos tan enfocados en lo que nos falta, que olvidamos todo lo que ya tenemos", escribió al inicio de su mensaje.

La creadora de contenido expresó su gratitud por "un nuevo día, la salud, su familia y la oportunidad de seguir adelante", dejando ver una actitud positiva tras el anuncio que sorprendió a sus seguidores.

En otra parte de su publicación, agradeció el respaldo que ha recibido en las últimas horas por parte de su comunidad en redes sociales.

"Quiero empezar mi día de la manera más bonita y es agradeciendo. Primero a Dios, después a mi familia y a mis amigos, que han sido el apoyo más hermoso que he podido tener", manifestó.

Asimismo, dedicó unas palabras a sus seguidores, destacando el cariño que ha recibido desde que se conoció la noticia de la separación.

"Cada día me doy más cuenta de que hemos construido una comunidad demasiado linda. Aunque muchas veces solo nos une una pantalla, el cariño que me han demostrado ha sido real y me ha dado un ánimo que ni siquiera sé cómo explicarles", expresó.

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Sin embargo, uno de los puntos más destacados de su mensaje fue el llamado a mantener el respeto y evitar ataques contra cualquier persona involucrada.

"Solo les quiero pedir algo: que todo ese apoyo siga viniendo desde el amor. No quiero que esto se convierta en odio hacia nadie. Al final, Dios es quien conoce los corazones y quien se encarga de poner cada cosa en su lugar", escribió.

El anuncio de la separación

El lunes, El Tachi y Aliah Maurette confirmaron el fin de su relación mediante un comunicado conjunto publicado en sus cuentas de Instagram.

En el mensaje explicaron que la decisión fue tomada "de manera personal y con respeto mutuo", al tiempo que agradecieron el cariño y apoyo que recibieron durante el tiempo que compartieron como pareja.

Aunque ninguno de los dos reveló las razones de la ruptura, ambos dejaron claro que continuarán sus caminos por separado, mientras sus seguidores les han enviado numerosos mensajes de apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa de sus vidas.

Sin embargo, en redes sociales circuló información por parte de una influencer y seguidores que sugerían una tercera persona involucrada en la ruptura.