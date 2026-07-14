El Tachi y Aliah Maurette anuncian el fin de su relación

Pidieron comprensión y respeto por su privacidad mientras cada uno continúa enfocado en sus proyectos personales y profesionales, destacando que este será el único pronunciamiento público sobre el tema.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante panameño El Tachi y la creadora de contenido Aliah Maurette anunciaron oficialmente el fin de su relación sentimental, terminando una etapa que compartieron públicamente con sus seguidores en redes sociales.

A través de un comunicado conjunto publicado en sus cuentas de Instagram, la expareja informó que la decisión fue tomada "de manera personal y con respeto mutuo", y agradeció el respaldo recibido durante el tiempo que estuvieron juntos.

"Después de un tiempo de reflexión, queremos comunicar que nuestra relación ha llegado a su fin", señala el mensaje difundido en las historias de Instagram de El Tachi.

En el comunicado, ambos también hicieron referencia a los rumores que han surgido en los últimos días, asegurando que han circulado especulaciones e información que "no corresponde a la realidad". Sin embargo, dejaron claro que no ofrecerán más detalles sobre los motivos de la separación.

"No entraremos en detalles ni responderemos a comentarios que solo contribuyan a la desinformación", expresaron.

Asimismo, pidieron comprensión y respeto por su privacidad mientras cada uno continúa enfocado en sus proyectos personales y profesionales, destacando que este será el único pronunciamiento público sobre el tema.

Una de las parejas más seguidas en redes

El Tachi es uno de los artistas urbanos más conocidos de Panamá. A lo largo de su carrera se ha consolidado en el género urbano con temas que han tenido amplia difusión en plataformas digitales y en la escena musical nacional. Además de su faceta como cantante, ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su carrera y de su vida personal.

Su relación con Aliah Maurette también despertó el interés de miles de seguidores, quienes siguieron de cerca sus publicaciones y apariciones juntos, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas del entretenimiento panameño.

Con este comunicado, ambos buscan cerrar el capítulo de su relación de forma respetuosa y poner fin a las especulaciones, mientras continúan desarrollando sus respectivos proyectos.

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