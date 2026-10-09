Lady Gaga revela los secretos de su maquillaje cotidiano en plena maternidad

Lejos de los escenarios y las producciones de alfombra roja, Lady Gaga mostró cómo se prepara para un día en casa.

La cantante publicó el miércoles 7 de octubre un video en Instagram donde comparte una parte de su rutina de belleza, mientras vive una nueva etapa personal tras la llegada de su primer hijo con su prometido, Michael Polansky.

La artista, de 40 años, empieza el proceso con el rostro sin maquillaje y aplica aceite facial. Después se extiende una crema que presenta como su “salsa secreta”. La secuencia continúa con la base, productos para definir las facciones y bronceador. En lugar de concentrarlo únicamente en la cara, también distribuye este último por el pecho y las clavículas, antes de añadir una segunda tonalidad.

El corrector aparece después, seguido por el delineador de labios y un rubor en crema que difumina con los dedos. Para completar el look, Gaga se pone un suéter marrón de punto grueso. Junto al video escribió “Glamour en casa”, una breve descripción que acompaña las imágenes de su preparación sin convertirlas en una demostración formal de productos.

Esta no es la primera vez que la intérprete deja ver sus hábitos frente a la cámara. También publicó videos de maquillaje y cuidado facial en Instagram el 3 y el 25 de septiembre. En uno de ellos se retiró una mascarilla rosa y, con la piel al natural, mostró cómo aplicaba corrector debajo de los ojos, en el centro de la frente y alrededor de la boca.

Luego utilizó una barra de contorno bajo los pómulos, sobre la nariz, cerca de las esquinas de los ojos y a lo largo de la mandíbula. En esa ocasión, completó el proceso con delineador marrón en los labios y lo difuminó con un dedo. La cantante llamó a la combinación de corrector, contorno y delineador su “santa trinidad”, expresión con la que identificó los tres productos centrales de aquella rutina.

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Gaga también es fundadora de Haus Labs, su marca de cosméticos. La sucesión de videos permite conocer algunos de sus hábitos personales de belleza, aunque la publicación más reciente se limita a mostrar los pasos y no desarrolla una explicación comercial sobre los productos utilizados. La grabación muestra cada paso de la rutina sin entrar en explicaciones técnicas adicionales.

La novedad llega después de que la revista PEOPLE confirmara el 11 de septiembre que Gaga y Polansky habían recibido a su primer hijo. Una fuente citada por la publicación explicó que ambos “se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con el bebé”. El mismo informante describió la actitud de la pareja en esta etapa familiar: “Ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres. Michael parece más ligero, más feliz”.

La relación entre Gaga y Polansky se hizo pública en 2020, cuando fueron fotografiados besándose durante una celebración de Nochevieja en Las Vegas. En julio de 2024, la cantante confirmó su compromiso mientras conversaba con Gabriel Attal, entonces primer ministro francés, durante los Juegos Olímpicos de París.

Antes de esta nueva etapa, Gaga ya había hablado abiertamente de su deseo de tener hijos. En una entrevista con InStyle, expresó: “Tengo muchísimas ganas de tener hijos. Anhelo ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos gestar un ser humano dentro de nosotros y hacerlo crecer. Luego nace, y es nuestro deber mantenerlo con vida”. Su nuevo video se centra en el maquillaje, pero coincide con un momento en el que su vida personal ha cambiado y continúa compartiendo fragmentos cotidianos con sus seguidores.