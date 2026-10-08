Edgar, el niño de la caída que se volvió viral, está a punto de casarse con Valeria

Hace 20 años, un video grabado en México convirtió a un niño llamado Edgar en uno de los primeros fenómenos virales del país. Mientras intentaba atravesar un río caminando sobre un tronco, su primo lo puso en aprietos hasta provocar una escena que quedó registrada en internet. Entre los gritos de auxilio del menor se escuchaba: “Ya weeeeey”.

El niño detrás de aquella grabación se llama realmente Edgardo Martínez Esparza. Con el paso del tiempo dejó atrás la exposición que le proporcionó aquel video y mantuvo un perfil mucho más discreto. Durante años no hubo demasiadas noticias sobre su vida, hasta que recientemente reapareció en redes sociales por una razón completamente diferente: está próximo a contraer matrimonio.

Edgardo, conocido popularmente como Edgar, decidió continuar con el negocio familiar dedicado a la distribución de frutas y verduras, en lugar de desarrollar una carrera como influencer. Esa elección lo mantuvo alejado de los reflectores durante aproximadamente cinco años, periodo en el que su vida transcurrió lejos de la atención que había generado aquel episodio de su infancia.

Ahora, su nombre volvió a circular en plataformas digitales después de que se difundiera una fotografía de las llamadas “amonestaciones”, documentos colocados en iglesias de la Arquidiócesis de Monterrey para anunciar próximos matrimonios. En la imagen aparecen Edgardo y su pareja, Valeria, junto con el aviso de que ambos celebrarán su boda.

La relación entre Edgardo y Valeria no es reciente. La pareja está comprometida desde 2025, cuando él le pidió matrimonio durante un paseo y realizó la propuesta de rodillas. Después de aquel momento, ambos compartieron algunas fotografías y mensajes en redes sociales que mostraban distintos momentos de su compromiso y una fiesta organizada para celebrar la próxima unión.

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La propia Valeria fue quien reveló públicamente la fecha de la ceremonia mediante una publicación en Instagram. En la imagen escribió: “Save the date 10.10.26”, una invitación para apartar el 10 de octubre de 2026, fecha en la que la pareja tiene previsto casarse.

La información difundida también señala que la ceremonia religiosa se realizará en la parroquia de Nuestro Señor de la Misericordia, en Monterrey, ciudad donde actualmente vive Edgardo. El templo aparece como el escenario elegido para formalizar la relación que ambos han mantenido en privado durante estos años.

Así, la historia de Edgar da un giro inesperado. Aquel niño cuya caída accidental en un río se convirtió en un fenómeno de internet ahora aparece en las plataformas digitales por un acontecimiento personal y celebrado: su boda. El contraste entre ambas etapas ha provocado que su nombre vuelva a despertar interés entre quienes recuerdan el video original y entre usuarios que recién descubren quién era el menor que protagonizó aquella grabación.

Aunque su popularidad nació de una escena que ocurrió cuando todavía era un niño, Edgardo construyó posteriormente una vida alejada de aquella etiqueta. Su decisión de mantenerse vinculado al negocio familiar y de no convertir el episodio en una carrera permanente en redes marcó el rumbo de su vida adulta.

Ahora, mientras se acerca el 10 de octubre, el hombre detrás del famoso video se prepara para comenzar una nueva etapa junto a Valeria. La celebración será este sábado en Monterrey. La boda representa uno de los acontecimientos personales más importantes de su presente y, al mismo tiempo, explica por qué el nombre de Edgar volvió a aparecer en redes sociales dos décadas después de aquella caída que lo hizo famoso.