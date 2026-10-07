Timbiriche rechaza la nueva serie de ViX y aclara que ninguno de sus integrantes participó

La agrupación tomó distancia de la producción que lleva su nombre y que llegará a la plataforma el 9 de octubre.

A pocos días del estreno, seis integrantes difundieron un comunicado para aclarar que no participaron en la creación de la producción, no fueron consultados sobre las historias representadas y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol suscribieron el mensaje, publicado a través de Seitrack, su agencia de representación, y compartido posteriormente en sus plataformas.

“Ante el próximo estreno en ViX de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad y con una sola voz”, señalaron. Después precisaron: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad.”

Aun así, advirtieron que la ficción puede combinar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron, algo relevante porque los personajes están inspirados en personas reconocibles y vivas.

En su pronunciamiento, la agrupación reconoció la libertad creativa, pero estableció un límite respecto a cómo pueden ser representadas sus experiencias personales. “Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, expresaron.

El mensaje también dejó abierta la posibilidad de que Timbiriche cuente algún día su propia historia. “La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, afirmaron los seis artistas.

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La postura de los músicos se conoció después de la presentación oficial de la serie. Pablo Cruz, productor de la ficción, explicó que el equipo realizó una investigación sobre información pública relacionada con la banda y sus integrantes, aunque aclaró que el resultado no pretende ser una recreación basada estrictamente en hechos reales.

“Hicimos una investigación larguísima y de muy profunda sobre todo lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre la banda Timbiriche y sus integrantes. Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción, es nuestra interpretación de lo que pasó”, indicó Cruz.

Consultado sobre si existió autorización de Sasha Sokol para abordar uno de los temas vinculados con su historia, el productor respondió: “No hay nada legal aquí”. El comunicado apareció antes del estreno anunciado para este viernes.

La controversia adquiere mayor relevancia por la situación judicial de Luis de Llano, cuyo caso volvió a ocupar titulares antes del lanzamiento. El productor fue detenido temporalmente el 2 de septiembre, después de incumplir una sentencia definitiva derivada de la demanda por daño moral presentada por Sokol. Permaneció 24 horas recluido y posteriormente salió del centro de sanciones.

Sokol presentó la demanda en 2022, tras cuestionar la manera en que De Llano había descrito la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante sostuvo que fue “ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol que ejerció”, debido a que De Llano era productor de Timbiriche.

Con el estreno previsto para el 9 de octubre, la serie de Timbiriche llega rodeada por una posición pública clara de seis de sus integrantes: la producción es una ficción que no fue realizada con su participación y no representa, según ellos, la historia contada por quienes la vivieron.