Michael Douglas revela lo que hizo para ser monógamo con Catherine Zeta-Jones

Su relato no presenta la relación como una historia exenta de dificultades, sino como un vínculo que atravesó problemas, pausas y decisiones personales antes de mantenerse vigente durante varias décadas.

Michael Douglas recordó uno de los momentos decisivos de su relación con Catherine Zeta-Jones al hablar sobre sus nuevas memorias, ‘One Helluva Ride’. El actor, que acaba de cumplir 82 años según el reporte publicado, repasó episodios de su vida sentimental y explicó cómo reaccionó cuando la actriz le dejó claro que no estaba dispuesta a compartir una relación con otras mujeres.

La historia ocurrió durante los primeros meses de su noviazgo. Douglas había conocido a Zeta-Jones en 1998, cuando él tenía 53 años y ella 28. Desde aquel primer encuentro, el intérprete quedó convencido de que quería construir un futuro con ella y llegó a decirle: “Voy a ser el padre de tus hijos”.

La relación avanzó, pero existía una diferencia importante en las expectativas de ambos. Mientras Douglas mantenía vínculos con otras mujeres, Zeta-Jones estableció que no continuaría con él bajo esas condiciones. El actor explicó en su conversación con The Sunday Times que la futura esposa quería una relación exclusivamente entre ellos.

Ante ese planteamiento, Douglas decidió actuar de inmediato. El actor recordó: “Le dije: ‘Espera aquí, tengo que hacer cinco llamadas rápidas’”. Las llamadas tenían un objetivo concreto: poner fin a las relaciones que mantenía paralelamente.

Después explicó con mayor detalle aquella noche: “Lo que dijo Catherine fue que, si íbamos a seguir con esto, quería que fuera una relación monógama. Así que esa misma noche llamé a algunas personas con las que estaba saliendo, y ahí se acabó todo”.

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El episodio aparece ahora en unas memorias en las que Douglas también aborda sus relaciones extramatrimoniales y diferentes etapas personales. En la entrevista, el actor matizó la percepción sobre el número de mujeres con las que estuvo involucrado y aseguró: “No sé si me acosté con tantas mujeres, no lo veo así. Menciono a un par”.

El relato sobre su matrimonio también incluye momentos difíciles. Douglas y Zeta-Jones se casaron en noviembre de 2000. Comparten dos hijos, Dylan y Carys. En 2013, después de 13 años de matrimonio, anunciaron que se tomarían un tiempo para reflexionar sobre su relación. El distanciamiento no terminó en divorcio y ambos continuaron vinculados.

Al recordar aquella etapa, Douglas la describió como una situación que enfrentaron conjuntamente: “Fue algo mutuo… Tuvimos nuestros problemas, pero la amo profundamente, y son 25 años”. Con esas palabras, el intérprete se refirió a la historia que ambos han construido durante décadas.

Actualmente, la pareja continúa unida, y Douglas aseguró que el vínculo atraviesa un buen momento. Al ser consultado por su relación con la actriz, señaló: “El matrimonio requiere de mucho trabajo. Así que estamos bien. Estamos en buena forma. Es todo lo que puedo decir”.

Las declaraciones forman parte de la promoción de sus memorias, un libro en el que el actor revisa distintos episodios personales y profesionales. Entre los asuntos que aborda están sus antiguas relaciones, sus problemas de adicción y su matrimonio con Zeta-Jones.

La historia comenzó en 1998, cuando ambos se conocieron, y se consolidó con su boda en 2000. Más de dos décadas después, las palabras de Douglas muestran cómo aquel ultimátum sentimental de los primeros meses terminó convirtiéndose en una decisión que definió las condiciones de su relación.

En medio de la conversación pública alrededor del libro, el testimonio del actor vuelve a colocar su vida matrimonial en el centro de la atención.