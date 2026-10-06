Dakota Johnson sorprende como conejita de Playboy

La actriz apareció con orejas de conejo, un atuendo negro y un cigarrillo apagado, en una fotografía realizada en Nueva York.

Dakota Johnson volvió a llamar la atención con una imagen inesperada al posar caracterizada como una conejita de Playboy, una aparición que forma parte de la promoción de su próxima participación como presentadora invitada de Saturday Night Live, la popular emisión estadounidense.

La particular imagen llega en un momento de gran actividad profesional para Johnson, de 37 años, quien se encuentra promocionando Verity, una película cuya campaña la ha llevado a viajar por distintos lugares. Al mismo tiempo, la intérprete mantiene una agenda vinculada con la música y la televisión, reforzando su presencia pública en estas semanas.

Su presentación en Saturday Night Live tuvo además un componente especial gracias a la participación de Taylor Swift, una amiga cercana. Ambas compartieron el escenario y la cantante apareció como invitada especial durante el programa. Johnson también bromeó con Swift al presentarla como una especie de terapeuta para sus asuntos sentimentales.

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Ese comentario adquirió especial relevancia por la atención que ha recibido la vida amorosa de la actriz después de su separación de Chris Martin, vocalista de Coldplay, con quien mantuvo una relación durante ocho años. Johnson y Martin terminaron su relación el año pasado, y ambos fueron vinculados con un posible compromiso en 2020, aunque ninguno confirmó públicamente que hubieran estado comprometidos.

Ahora, el nombre de Johnson también aparece vinculado al rapero Machine Gun Kelly. La cercanía entre ambos comenzó a comentarse después de la boda de Taylor Swift, celebrada en julio. Según las versiones citadas, los dos habrían empezado a pasar tiempo juntos después de conocerse formalmente durante la celebración.

Posteriormente, Johnson fue vista en Nueva York cuando acudió al apartamento de Swift y, poco después, Machine Gun Kelly llegó al lugar. Más tarde, ambos se dirigieron al restaurante Estela, y surgieron versiones según las cuales habrían pasado la noche en un hotel. La información sobre un posible romance no ha sido confirmada públicamente por Johnson ni por Kelly.

La actriz también comparte una conexión profesional reciente con Swift. Dakota participa en el videoclip de Patient Zero, canción que alcanzó el número uno, y su presencia en ese proyecto se suma a la colaboración pública entre ambas. La amistad quedó nuevamente expuesta durante la aparición de Swift en Saturday Night Live, en una etapa en la que Johnson combina cine, televisión y música.

Mientras tanto, su caracterización como conejita de Playboy se convirtió en una estrategia para acompañar su aparición televisiva. La fotografía muestra a la actriz con orejas de conejo y guantes largos, mientras sostiene un cigarrillo sin encender. El estilismo fue utilizado para promocionar su participación como presentadora invitada del programa estadounidense.

La escena fue captada en una azotea y muestra a Johnson con un conjunto de conejita negro y guantes largos. El cigarrillo que sostiene no estaba encendido, un detalle que forma parte de la imagen utilizada para llamar la atención sobre su próximo paso por televisión. Además, la actriz continúa vinculada a Swift mediante su aparición en Patient Zero, mientras ambas mantienen una amistad que ha quedado visible en distintas ocasiones públicas recientes.

Dakota Johnson llega así a Saturday Night Live en medio de una intensa agenda internacional, marcada por la promoción de Verity, su colaboración con Taylor Swift y la atención sobre su vida sentimental. Su transformación para esta campaña añadió un nuevo elemento a la expectativa por verla en un escenario televisivo, esta vez como conductora invitada del programa estadounidense.