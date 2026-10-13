Shakira reúne a Maluma y Penélope Cruz en una noche estelar de su residencia en Madrid

La expectativa por el cierre se mantuvo después de una noche que combinó un reencuentro musical, la presencia de celebridades y la respuesta de miles de espectadores.

La cantante colombiana Shakira protagonizó una de las veladas más comentadas de su residencia europea en Madrid al invitar al escenario a Maluma durante el penúltimo concierto de la serie. La presentación se realizó el domingo 11 de octubre en Macondo Park, donde más de 50.000 asistentes se congregaron para disfrutar de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira con la que la artista regresó a los escenarios españoles.

El encuentro entre ambos intérpretes se convirtió en uno de los momentos centrales del espectáculo. Shakira y Maluma compartieron el escenario para interpretar “Chantaje”, canción que publicaron en 2016 y que forma parte de sus colaboraciones más reconocidas. Después, presentaron en directo “Agua”, su colaboración más reciente, que estrenaron en vivo ante el público madrileño. La actuación volvió a reunir a dos figuras colombianas con una trayectoria conjunta dentro de la música latina.

La invitación de Maluma había despertado expectativa entre los seguidores de la cantante, que especulaban con la posibilidad de verlo en una de las últimas fechas de la residencia. Su aparición confirmó el reencuentro artístico en una noche en la que la música y la presencia de figuras del entretenimiento concentraron la atención de los asistentes. La interpretación de ambos artistas permitió combinar un éxito de años anteriores con una canción nueva dentro del repertorio de la gira.

La jornada también tuvo una destacada presencia de personalidades del cine, la moda y el deporte. Entre ellas estuvo la actriz española Penélope Cruz, quien acompañó a Shakira durante el recorrido hacia el escenario. Su presencia formó parte de una entrada que reunió a la cantante con otras figuras invitadas y añadió un componente especial al inicio de la presentación. La actriz Mónica Cruz también asistió al evento.

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Entre las personas presentes se encontraban, además, la empresaria y figura de la moda Vicky Martín Berrocal, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la nadadora Mireia Belmonte. La reunión de estos nombres reflejó el interés que ha generado la residencia de la artista colombiana entre personalidades de diferentes ámbitos, más allá de la música. Sin embargo, la participación de Maluma y la aparición de Penélope Cruz estuvieron entre los aspectos destacados de la noche.

Macondo Park fue acondicionado para acoger la serie de conciertos madrileños de Shakira, en el marco de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La residencia ha permitido a sus seguidores escuchar canciones de distintas etapas de su carrera en un mismo espectáculo, junto con material más reciente. Las actuaciones también han tenido invitados especiales en distintas fechas, una fórmula que ha sumado momentos únicos a la programación de la artista en España.

La colaboración entre Shakira y Maluma se remonta a varios años y ha dado canciones conocidas por el público internacional. “Chantaje” fue uno de los temas que consolidó su asociación musical, mientras que “Agua” representa una nueva etapa de ese trabajo compartido. Escuchar esta última canción en vivo por primera vez convirtió el encuentro en una ocasión significativa dentro de la residencia, especialmente para quienes siguen la evolución de ambos intérpretes.

El concierto del domingo correspondió al penúltimo de la serie de presentaciones de Shakira en Madrid. La artista tenía prevista para el lunes 12 de octubre la última fecha de esta residencia europea, que marcó su paso por la capital española dentro de su actual gira internacional.