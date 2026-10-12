NSYNC: Lance Bass revela que cobraba apenas 35 dólares diarios antes de la fama

Detrás del éxito internacional de NSYNC hubo una realidad económica distinta de la imagen de riqueza asociada al pop. Lance Bass recordó que él y sus compañeros llenaban conciertos y lanzaban álbumes exitosos sin recibir una remuneración formal durante los primeros años.

Bass lo contó en una entrevista para The Zach Sang Show, emitida el jueves 8 de octubre. NSYNC, integrado también por Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, se formó en Orlando, Florida, en 1995 y triunfó primero en Europa, con el respaldo del sello alemán BMG Ariola Munich. Su álbum debut homónimo llegó al número uno en Alemania en 1997 y después obtuvo certificación Diamante en Estados Unidos.

El primer pago, explicó el cantante, tardó años en llegar pese al éxito comercial. “Nuestro primer cheque fue de 10.000 dólares después de años de álbumes número uno y giras con entradas agotadas”, dijo el artista. “No sé cuántos millones generaron con la mercancía, porque las ventas eran una locura. Y después, finalmente, nos dieron un cheque de 10.000 dólares. Uno piensa: ‘Ah, gracias’. Deberíamos estar agradecidos por eso, después de haber trabajado gratis durante dos o tres años”.

La asignación de 35 dólares, conocida como per diem, no era un salario por grabar o actuar, sino dinero para gastos durante compromisos profesionales. El presentador reaccionó a la cifra calificándola como una locura.

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Bass relacionó parte de las dificultades económicas con Lou Pearlman, empresario que financió el despegue del grupo y fue su representante. En 1999, los cinco integrantes lo demandaron por presuntamente defraudarlos y quedarse con la mitad de sus ganancias; el caso terminó en un acuerdo extrajudicial. Bass llamó a Pearlman “uno de los mayores estafadores de todos los tiempos”. En 2008, el empresario fue condenado por delitos que incluyeron lavado de dinero y conspiración. Murió en 2016, a los 62 años.

El cantante afirmó que su enojo también estaba dirigido a los adultos que debían protegerlos cuando eran jóvenes. “Estaba un poco enojado con los adultos que estaban allí”, admitió. “Nos decían: ‘Ah, solo eres un niño. Estás bien. Baila, ya sabes, cae de rodillas. Eres joven. No necesitas dormir. Eres un niño’. Todos seguían diciendo: ‘Eres joven, eres joven’. Bueno, ¿a quién le importa si eres joven? De todos modos, necesitas ganarte la vida y prepararte para el futuro”.

Según su relato, la edad de los integrantes se utilizaba para restar importancia a sus necesidades de descanso y estabilidad económica, incluso cuando la banda obtenía ingresos con discos, giras y productos promocionales.

Bass también cuestionó la idea de que su fortuna provenga de NSYNC. “Es muy extraño cómo la gente cree que soy muy rico gracias a NSYNC. No, para nada”, dijo Bass en la entrevista. “Me fue bien después de NSYNC y estoy muy orgulloso de todo lo que hice después de eso, pero no gané dinero con NSYNC. Practicamente nada.” Después del grupo, aseguró, tuvo dificultades para retomar su carrera por el “estigma de haber estado en una boyband”, pues “nadie te tomaba en serio”.

NSYNC entró en una pausa indefinida en 2002, aunque sus integrantes volvieron a reunirse para presentaciones y proyectos puntuales, entre ellos los MTV Video Music Awards de 2013 y el lanzamiento de “Better Place” en 2023, para la película animada Trolls Band Together. El testimonio de Bass vuelve a poner en contraste el alcance mundial de la banda con las condiciones económicas que, según recordó, afrontaron al comienzo.