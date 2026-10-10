Rihanna tendría al menos 170 canciones inéditas guardadas mientras prepara su regreso

La transmisión, centrada en sus cosméticos, terminó dejando como novedad una cifra que reaviva la conversación sobre su retorno.

Rihanna volvió a despertar la expectativa de sus seguidores después de revelar que conserva un amplio archivo de música que todavía no ha publicado. La cantante barbadense hizo el comentario durante una transmisión en vivo de TikTok, el 7 de octubre, mientras promocionaba una nueva línea de bases de maquillaje de Fenty Beauty. Su respuesta abrió nuevas especulaciones sobre el posible lanzamiento de su próximo álbum, conocido entre los fanáticos como R9.

Durante la transmisión, una persona le preguntó cuántas canciones inéditas tenía guardadas. Rihanna tomó varias cajas de bases cosméticas y recurrió a ellas para responder: “Si hay 10 productos en un ‘vault’, entonces tengo por lo menos 17 ‘vaults’”. La palabra inglesa vault puede aludir a una bóveda o archivo, por lo que la cantante utilizó los productos como referencia para explicar, de manera indirecta, el tamaño de su repertorio pendiente de publicación.

A partir de esa comparación, la cifra estimada sería de al menos 170 canciones inéditas, al considerar 17 archivos con diez temas cada uno. La artista no presentó una lista de títulos ni detalló cuándo grabó esas piezas, si todas están terminadas o si alguna formará parte de un futuro disco. Por ello, el número funciona como una referencia aproximada sobre la música que tendría guardada, no como un anuncio de lanzamiento.

La revelación llega después de años de preguntas sobre el siguiente álbum de Rihanna. Su último disco de estudio, ANTI, salió en 2016 e incluyó canciones como “Work” y “Needed Me”. Desde entonces, la artista ha mantenido una presencia musical más puntual, mientras amplía sus negocios en el sector de la belleza y desarrolla su vida familiar.

Entre sus lanzamientos posteriores figuran el sencillo “BELIEVE IT”, junto a PARTYNEXTDOOR, publicado en 2020, y “Friend Of Mine”, que formó parte de la banda sonora de Los Pitufos en 2025. Aunque estos temas mantuvieron su nombre vinculado a la música, no han despejado las dudas sobre cuándo llegará un nuevo álbum de larga duración.

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En agosto de 2026, Rihanna compartió en redes sociales que había regresado al estudio. La pista alimentó las esperanzas de sus seguidores, que desde hace años observan cada publicación en busca de señales de un nuevo proyecto. Su pareja, A$AP Rocky, también comentó que la cantante estaba trabajando en música y dijo: “Ella está en el estudio ahora mismo. Sí, lo dije. Perdón, amor. O sea, está trabajando. Está cocinando, no estoy bromeando”. Luego añadió: “Maldición, me voy a meter en problemas por esto”.

La artista también volvió a los escenarios en julio de 2026, cuando participó en un concierto de Jay-Z e interpretó “Run This Town” y “Bitch Better Have My Money”. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles confirmados sobre la fecha, el título o el contenido del esperado álbum.

Durante la última década, Rihanna también ha vivido acontecimientos personales importantes. Su relación con A$AP Rocky comenzó en 2019 y la pareja tiene tres hijos: RZA, nacido en 2022; Riot Rose, en 2023; y Rocki, en 2025. Paralelamente, la cantante consolidó Fenty Beauty, marca que estaba promocionando cuando compartió el comentario sobre su archivo musical.

La mención de las 170 canciones no confirma que todas vayan a publicarse ni que integren un solo álbum. No obstante, la respuesta ofrece una nueva pista sobre la cantidad de material que Rihanna podría haber acumulado mientras sus seguidores esperan conocer la siguiente etapa de su carrera discográfica.