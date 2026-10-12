Sofía Vergara: su hijo Manolo la defiende ante acusación de Joe Manganiello

Aunque el joven no mencionó al actor ni explicó a quién iba dirigido el mensaje, la coincidencia temporal alimentó las especulaciones sobre una posible respuesta a las declaraciones de su expareja.

Una reflexión compartida por Manolo González Vergara, hijo de la actriz colombiana Sofía Vergara, despertó interpretaciones en redes sociales después de que Joe Manganiello expusiera aspectos difíciles de su matrimonio.

Manolo publicó en sus historias de Instagram un texto sobre las relaciones con personas narcisistas. Seguidores relacionaron su contenido con las afirmaciones de Manganiello sobre sus problemas de salud durante el matrimonio. El mensaje, que se convirtió en tema de conversación tras las declaraciones del actor sobre su matrimonio y su salud.

“Recuerden algo chicos, cuando traten con narcisistas, no importa cuánto hagas por ellos igual estarán resentidos por eso y nada de lo que hagas será suficiente”, decía la publicación difundida por el hijo de la actriz. En otra parte, añadió: “Ellos siempre te van a pintar como el malo”. El texto también incluía una lista de características que, según la publicación, identificarían ese tipo de comportamiento.

Sofía Vergara reaccionó con emojis de aplausos y compartió el contenido en sus propias historias. Algunos usuarios interpretaron el gesto como respaldo a su hijo, en medio de la controversia. Sin embargo, ni la actriz ni Manolo han confirmado que el mensaje se refiera al actor o a los asuntos expuestos por él.

La discusión surgió después de que Manganiello hablara sobre su experiencia durante el matrimonio en su libro Bloodlines y en declaraciones concedidas a la revista People. Según su versión, en aquella etapa se sintió solo y emocionalmente desamparado mientras lidiaba con una enfermedad autoinmune. También sostuvo que la relación se deterioró progresivamente y que atravesaba una crisis durante su enfermedad.

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Entre sus señalamientos, el actor afirmó que habría recibido poco apoyo afectivo de su entonces esposa y aseguró que ella supuestamente le negaba abrazos durante su lucha contra la enfermedad. Además, la acusó de ridiculizarlo por la presencia de una perrita chihuahua que utilizaba como animal de apoyo emocional. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Manganiello.

La publicación de Manolo apareció después de que esas declaraciones generaran comentarios sobre la antigua pareja. Como el texto alude a personas narcisistas y a la posibilidad de que estas presenten a otros como culpables, algunos internautas lo asociaron con los señalamientos del actor. No obstante, esa lectura pertenece a la interpretación pública: el joven no escribió el nombre de Manganiello ni hizo una referencia explícita a su madre.

Vergara y Manganiello anunciaron su separación en julio de 2023. Desde entonces, ambos han sido objeto de atención mediática por las razones de la ruptura y las versiones sobre el final de su matrimonio. Las declaraciones recientes del actor volvieron a poner el asunto en circulación y abrieron otro capítulo de comentarios en plataformas digitales.

Hasta ahora, Manolo no ha explicado quién inspiró su reflexión ni ha confirmado que pretendiera responder a Manganiello. La reacción de Vergara tampoco incluyó, según lo publicado, un mensaje que identificara al actor. Por eso, aunque la publicación se ha leído como un posible gesto de apoyo a su madre, no es posible afirmar que fuera una contestación directa.

La controversia continúa entre versiones e interpretaciones. Mientras Manganiello expuso su experiencia de salud y de pareja desde su perspectiva, el mensaje de Manolo se mantuvo general y sin nombres. Esa diferencia permite separar lo expresado por cada uno de las especulaciones surgidas en redes sociales