Charytín Goyco explica por qué se ausentó de 'Desiguales' tras la picadura de una viuda negra

Con ese mensaje, compartió el motivo de su retiro temporal, el tratamiento médico recibido y una actualización sobre su recuperación.

La presentadora y artista dominicana Charytín Goyco explicó la razón de su ausencia durante varios días del programa Desiguales, de Univision. La conductora contó que fue picada en una pierna por una araña viuda negra, un incidente que la obligó a recibir atención médica y a apartarse temporalmente del espacio televisivo que comparte con Adamari López, Amara La Negra y otras presentadoras.

Goyco dio a conocer lo ocurrido el miércoles 7 de octubre mediante un mensaje de audio enviado al programa. En la grabación, explicó que la picadura había ocurrido cuatro o cinco días antes y describió la sensación que experimentó en el momento. “Amigas queridas y mi público querido se habrán extrañado que falté tres días a mi programa que tanto quiero, pero a mí me picó hace cuatro, cinco días atrás una araña que está en el mundo entero, de las más peligrosas del mundo, que se llama la viuda negra. Me picó en la pierna. Yo sentí como una quemazón grande de repente, estuve en el médico, me pusieron inyecciones intramusculares”, relató.

La artista explicó que acudió al médico y recibió tratamiento mediante inyecciones intramusculares. Tras compartir lo sucedido, también se dirigió a sus seguidores para informarles de su evolución. Según dijo, la recuperación avanzaba favorablemente y esperaba regresar pronto al estudio.

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En su mensaje, Goyco aseguró que, “gracias a Dios”, ya se encontraba bien, “casi al 99% al día de hoy”. Además, expresó que, “si Dios quiere”, volvería al programa el jueves 8 de octubre. Su ausencia había llamado la atención del público, pues llevaba tres días sin aparecer en el espacio vespertino de la cadena.

Después de conocer lo ocurrido, Adamari López le dedicó unas palabras de apoyo durante la emisión. “Chary, esperemos que te estés recuperando bien, nosotras te mandamos todas nuestras oraciones y nuestra buena energía”, expresó la presentadora, en nombre de sus compañeras.

La participación de Goyco en Desiguales comenzó a principios de junio, cuando se incorporó temporalmente para cubrir a Adamari López mientras esta viajaba a Uruguay para grabar una nueva temporada del concurso ¿Quién caerá?. Lo que inicialmente se planteó como una sustitución por unos meses terminó convirtiéndose en una incorporación permanente al grupo de conductoras.

Al confirmar que seguiría en el programa, Goyco expresó su alegría por la acogida recibida: “Me siento demasiado feliz, no lo creo porque vine por dos meses, pero he recibido tanto amor y ustedes, mi productor, don Carlos Mesber, que también me decidió dejar aquí, que yo estoy tan contenta del amor de ustedes… Gracias a toda la gente que trabaja aquí, la gente de Univision y al público… Me he sentido tan feliz y yo sé que el público me quiere bastante y también se han sentido felices y sobre todo he aprendido tanto de estas muchachas”.

La picadura de la viuda negra fue el motivo de salud que la mantuvo temporalmente fuera de pantalla, no una salida definitiva del espacio. La propia presentadora comunicó la situación y compartió una actualización sobre su recuperación, mientras sus compañeras le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos.

Desiguales se transmite de lunes a viernes por Univision a las 3 p. m., hora del Este. La ausencia de Goyco durante varios días generó preguntas entre quienes siguen su participación en el programa.

La presentadora envió el audio para explicar personalmente lo ocurrido y dirigirse a quienes habían notado su ausencia.