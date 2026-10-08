Gabriela Lineth disfruta Puerto Rico y comparte su experiencia antes de Miss Universe 2026

La representante de Panamá viajó el 6 de octubre como integrante de un grupo de 17 candidatas internacionales invitadas por la Oficina de Turismo de Puerto Rico y la Organización Miss Universe.

Gabriela Lineth González Del Valle continúa su recorrido internacional rumbo a Miss Universe 2026 y, desde Puerto Rico, comenzó a mostrar a sus seguidores parte de la experiencia que vive en la isla.

La actividad, prevista hasta el 9 de octubre, tiene como propósito acercar a las participantes a atractivos puertorriqueños para que conozcan aspectos relacionados con la cultura, la gastronomía, la naturaleza, la historia y la hospitalidad. A través de sus plataformas digitales, las candidatas también comparten imágenes y experiencias con sus audiencias.

Gabriela Lineth aprovechó esta agenda para visitar Ponce, ciudad que apareció como protagonista de una publicación. La panameña compartió una fotografía en la que se le observa frente al altar de una iglesia, mientras luce un vestido rojo, y acompañó la imagen con un mensaje dedicado al destino puertorriqueño.

En su publicación de Instagram, la representante de Panamá escribió: “Qué bonito conocerte Ponce COLOR, SABOR Y CULTURA Gracias por seguir mostrándome todo lo bonito que tiene Puerto Rico!!! Acompañada de mi @eliasbarral_official y @ctpuertorico @voyturisteando”.

Con esta publicación, Gabriela mostró una faceta distinta de su preparación para Miss Universe 2026, centrada en el contacto con el territorio que albergará la próxima edición del certamen. Su visita a Ponce se suma así a las actividades programadas para las candidatas durante esta experiencia previa a la competencia internacional.

La agenda en Puerto Rico no está relacionada únicamente con actividades turísticas. La iniciativa también busca aprovechar la atención internacional que generará la celebración de Miss Universe 2026 para proyectar los atractivos de la isla como destino. Las participantes recorren diferentes lugares acompañadas por anfitriones locales, mientras Miss Puerto Rico se integra al grupo como representante anfitriona.

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Para Gabriela Lineth, este viaje representa una nueva etapa de exposición internacional antes de su llegada a la competencia principal. La panameña fue coronada Miss Universe Panamá 2026 luego de representar a la provincia de Chiriquí en el certamen nacional realizado en la Arena Roberto Durán.

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A sus 20 años, González Del Valle se prepara en el área de Medicina y también ha manifestado interés por la pintura. Cuenta, además, con dominio del inglés y experiencia como tutora de inglés, matemáticas y ciencias para niños. Estos elementos forman parte del perfil con el que asumirá la representación de Panamá en el concurso internacional.

La publicación desde Ponce permite observar cómo la candidata está utilizando sus redes sociales para documentar el proceso previo al certamen. Más allá de las actividades propias de preparación, sus contenidos muestran los lugares que visita y el contacto con experiencias culturales durante su estadía en Puerto Rico.

La edición número 75 de Miss Universe se celebrará en noviembre en San Juan. La noche final está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario donde las candidatas competirán por la corona.

Mientras se acerca esa fecha, Gabriela Lineth continúa sumando actividades dentro de su agenda internacional. Su recorrido por Ponce forma parte de los primeros pasos de esta etapa y le permite conocer uno de los territorios vinculados directamente con la próxima edición del concurso.

Desde Panamá, la candidata mantiene el foco puesto en la competencia que se celebrará en noviembre, mientras comparte con sus seguidores momentos de una experiencia que combina turismo, cultura y preparación internacional en el camino hacia Miss Universe 2026.