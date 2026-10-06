Gabriela Lineth viaja a Puerto Rico para vivir la antesala de Miss Universe 2026

Gabriela Lineth viajó acompañada por Dominga López, Miss Chile , como parte de un grupo de 17 candidatas internacionales invitadas por la Oficina de Turismo de Puerto Rico y la Organización Miss Universe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El camino de Gabriela Lineth González Del Valle hacia la corona de Miss Universe 2026 ya comenzó. La representante de Panamá partió este martes 6 de octubre desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con rumbo a Puerto Rico, donde participará en una experiencia especial como antesala a la edición número 75 del certamen.

Gabriela Lineth viajó acompañada por Dominga López, Miss Chile, como parte de un grupo de 17 candidatas internacionales invitadas por la Oficina de Turismo de Puerto Rico y la Organización Miss Universe.

La actividad se desarrollará del 6 al 9 de octubre y busca que las representantes conozcan algunos de los principales atractivos de la isla y, a través de sus plataformas digitales, compartan con sus seguidores la cultura, gastronomía, naturaleza, historia y hospitalidad puertorriqueña.

“¡El camino a Miss Universe 2026 ya comenzó!”, destacó la organización de Miss Universe Panamá al compartir imágenes de la salida de Gabriela desde Panamá.

La organización agregó que la panameña lleva consigo “el calor de nuestra gente, la alegría, la esencia y el orgullo de Panamá”.

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Una experiencia antes de la corona

Durante estos días, las candidatas tendrán la oportunidad de recorrer diferentes destinos turísticos de Puerto Rico acompañadas por anfitriones locales, quienes les mostrarán parte de la cultura y los atractivos de la isla. Miss Puerto Rico se integrará al grupo como anfitriona.

La iniciativa también forma parte de la estrategia de Puerto Rico para aprovechar la exposición internacional que generará la celebración de Miss Universe y promover la isla como destino turístico.

La organización del certamen ha confirmado que la histórica 75.ª edición de Miss Universe se celebrará en noviembre en San Juan. La noche final está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Gabriela Lineth, la representante de Panamá

Gabriela Lineth González Del Valle fue coronada como Miss Universe Panamá 2026 después de representar a la provincia de Chiriquí en el certamen nacional celebrado en la Arena Roberto Durán.

La joven, de 20 años, también se prepara en el área de Medicina y ha destacado por su interés en la pintura. Además, cuenta con dominio del idioma inglés y experiencia como tutora de inglés, matemáticas y ciencias para niños.

Ahora, con su llegada a Puerto Rico, Gabriela inicia una nueva etapa de preparación y exposición internacional rumbo a uno de los escenarios más importantes de los concursos de belleza.