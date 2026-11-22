La estudiante del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, ubicado en La Chorrera, Panamá Oeste, conquistó el Concurso Nacional de Oratoria 2026 en una gala celebrada en el Teatro Anayansi, del Centro de Convenciones Atlapa, y enfocada en la inteligencia artificial.

Ciudad de Panamá/Guadalupe Avilés, estudiante del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany de Panamá Oeste, ganó la noche de este domingo 22 de noviembre la edición 21 del Concurso Nacional de Oratoria 2026. Su profesora asesorada es la docente Nelly Reyes.

La gala final se realizó en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, donde 15 jóvenes de todo el país presentaron sus propuestas ante miles de espectadores en televisión nacional e internacional.

Durante la noche, los participantes analizaron el tema "La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá", propuesto por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

A lo largo de sus intervenciones y de la ronda de desempeño espontáneo, el jurado internacional evaluó el dominio del contenido, el manejo del lenguaje y la proyección escénica de cada concursante.

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Los siete primeros lugares de la gran final

Tras la sumatoria de las calificaciones del jurado internacional, los siete primeros puestos de la gran final de Oratoria 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

Primer lugar: Guadalupe Avilés – Centro Educativo Guillermo Endara Galimany (La Chorrera-Panamá Oeste). Segundo lugar: Dulce Velásquez – Instituto Episcopal San José Tercer lugar: Nilo Murillo – Colegio Agustíniano Nuestra Señora del Buen Consejo Cuarto lugar: Camila Ruíz – Instituto Italiano Enrico Fermi. Quinto lugar: Ángel Luzcando – Colegio Bilingüe Eben Ezer. Sexto lugar: Miguel Sánchez – Colegio Jacarandá. Séptimo lugar: Rolando Naranjo – Colegio San Vicente de Paul.

Los 15 estudiantes finalistas llegaron a esta instancia tras superar etapas internas y regionales, además de una preselección nacional en el Teatro Ascanio Arosemena, en la que participaron 61 jóvenes de las 16 regiones escolares.

Posteriormente, cumplieron más de 30 días de formación intensiva en la Academia Nacional de Oratoria, con talleres prácticos y charlas magistrales sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible y la competitividad de Panamá.

La gala, donde una de las conductoras fue la presentadora de TVN Noticias, Blanca Herrera, contó con las presentaciones artísticas de Cocco Compañía de Danzas Contemporáneas, Grupo Afrodisiaco, la Compañía Nacional de Danzas Folklóricas y la cantante panameña Karol Wilson.

La transmisión llegó a todo el país por TVMAX y cadena nacional en televisión, radio y plataformas digitales, además de alcanzar a más de 56 millones de hogares a través de NTN24.

En sus 21 años de historia, este proyecto, ha impactado a más de 850,000 estudiantes, capacitado a más de 12,000 docentes y beneficiado a más de 300 centros educativos en todo el territorio nacional.

Los 15 estudiantes que llegaron a la gran final