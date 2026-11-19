La competencia busca incentivar el aprendizaje de otros idiomas y ofrecer a los estudiantes espacios para poner en práctica sus conocimientos.

Ciudad de Panamá/Un total de 16 estudiantes participaron en el National Speech Contest 2026, una competencia que puso a prueba sus habilidades de expresión oral en inglés, con discursos centrados en la inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la toma de decisiones humanas.

Bajo el lema “Artificial Intelligence and the Future of Human Decision Making”, los participantes demostraron seguridad, claridad y dominio del idioma al presentar sus intervenciones ante el jurado.

El ministro de Educación, Ventura Vega, destacó el nivel de los concursantes y el trabajo de preparación que realizaron junto a sus docentes y asesores.

“El jurado tiene un problema serio porque son muy talentosos los 16 participantes, pero no solamente eso. En estos días hemos tenido un concurso excelente en el cual el Ministerio de Educación ha participado primero con sus estudiantes, sus docentes con los asesores”, manifestó.

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Para los jóvenes, llegar a esta competencia representó un desafío, especialmente para quienes comenzaron desde cero su aprendizaje del inglés. Sin embargo, el esfuerzo y la preparación les permitieron demostrar sus destrezas frente al público.

El primer lugar fue para la representante de Veraguas, Staicey Bernal, mientras que Chiriquí obtuvo el segundo puesto y Bocas del Toro alcanzó el tercer lugar.

Bernal aprovechó la oportunidad para motivar a otros estudiantes a aprender nuevos idiomas y superar el temor de hablar en inglés. “No tengan miedo, sé que el inglés parece algo difícil por tantas reglas que hay y no solo podemos aprender español. También podemos aprender inglés”, expresó.

Por su parte, Davina Cole, directora de Enseñanza de Lengua Extranjera, explicó que los estudiantes participantes han desarrollado sus competencias lingüísticas desde los primeros niveles escolares.

“Son estudiantes que han estado en el sistema desde prekínder y han adquirido un nivel de inglés que les permite participar en concursos como este”, señaló.

Como reconocimiento a su participación, representantes de la Embajada de Estados Unidos premiaron a los 16 concursantes con una gira académica de una semana a una de las principales universidades de ese país, donde tendrán la oportunidad de participar en distintas actividades.

La competencia busca incentivar el aprendizaje de otros idiomas y ofrecer a los estudiantes espacios para poner en práctica sus conocimientos, fortalecer su confianza y desarrollar habilidades de comunicación.

Con información de Jocelyn Mosquera