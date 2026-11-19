El paciente trabaja en el traslado de productos agrícolas desde Veraguas hacia Merca Panamá, donde realiza la descarga de mercancía y posteriormente regresa a su provincia.

Veraguas/Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de malaria en la provincia de Veraguas relacionado con el brote registrado en Merca Panamá. Se trata de un hombre residente en esta provincia que, por motivos laborales, viaja con frecuencia hacia el área de Merca Panamá para transportar productos agrícolas.

De acuerdo con los epidemiólogos, el paciente trabaja en el traslado de productos agrícolas desde Veraguas hacia Merca Panamá, donde realiza la descarga de mercancía y posteriormente regresa a su provincia.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los transportistas que realizan esta ruta para que extremen las medidas de prevención y estén atentos a posibles síntomas de la enfermedad.

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“Es un paciente que está trabajando en transporte que deriva productos agrícolas de la provincia hacia Merca Panamá. Descargan y regresan. Entonces, en este momento el llamado es a nuestros transportistas”, indicaron las autoridades sanitarias.

Tras la detección del caso, se realizaron los aislamientos correspondientes y se brindó atención a las personas involucradas como parte de las acciones para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

En lo que va de 2026, la provincia de Veraguas acumula 57 casos de malaria y registra una defunción asociada a esta enfermedad.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran el llamado a la población, especialmente a quienes se movilizan entre Veraguas y Merca Panamá por motivos laborales, a buscar atención médica ante cualquier síntoma sospechoso.

Con información de Ney Castillo