Tuberías abandonadas y aguas acumuladas: Minsa interviene alrededores de Merca Panamá por malaria

La entidad intensificó los operativos de detección y fumigación en el mercado, mientras coordina acciones con otras instituciones para intervenir áreas con acumulación de agua y personas que pernoctan en sus alrededores.

El Ministerio de Salud (Minsa) contabiliza 134 casos de malaria vinculados a Merca Panamá, de los cuales 70 personas completaron el tratamiento, 40 están próximas a finalizarlo y 15 lo abandonaron, informó la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil.

De estas últimas, las autoridades lograron ubicar a siete personas durante los operativos de búsqueda activa para que retomen el tratamiento y evitar que la enfermedad continúe circulando en el sector.

Gil explicó que este miércoles se desarrolló una intervención interinstitucional que comenzó a la 1:00 a.m., con la participación de más de 60 funcionarios del Minsa, personal de Merca Panamá y unidades policiales. También se esperaba la incorporación de representantes de otras entidades.

La jornada no se limita a la toma de muestras y detección de nuevos casos. Las autoridades buscan intervenir en las condiciones ambientales que favorecen la presencia del mosquito transmisor de la malaria.

Búsqueda de trabajadores y toma de muestras

La directora de Salud Pública indicó que el Minsa mantiene comunicación con las 16 regiones sanitarias para intercambiar información sobre trabajadores que ingresan a Merca Panamá y aquellos que se movilizan hacia otras provincias.

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Actualmente, funcionan cuatro puntos de toma de muestras en diferentes entradas del mercado, además de un puesto disponible las 24 horas del día.

Durante la jornada se tomaron 850 muestras y las pruebas continuarán en distintos horarios, principalmente entre las 6:00 p.m. y la madrugada, periodo en el que el mosquito sale a alimentarse.

Gil aclaró que la malaria no se transmite directamente de persona a persona, sino mediante un mosquito vector. Sin embargo, advirtió que una persona infectada puede representar un riesgo para su entorno si existen mosquitos que puedan transmitir el parásito.

Darien, entre las hipótesis sobre el origen del brote

Sobre el posible origen de los contagios, Gil señaló que una de las hipótesis que actualmente evalúan las autoridades apunta a la llegada de la enfermedad desde Darién, a través de trabajadores informales.

No obstante, aclaró que todavía se realizan investigaciones para establecer cómo ingresó el parásito al área, debido a que también pueden existir personas infectadas que no presentan síntomas.

Por esta razón, la búsqueda incluye tanto a personas con fiebre y otros síntomas como a quienes podrían encontrarse en el periodo de incubación.

Intervención en alrededores y recomendaciones

La funcionaria reconoció que el brote también tiene un componente social y ambiental, debido a la presencia de personas en condición de calle que pernoctan debajo de puentes y en alcantarillas cercanas al mercado.

Según Gil, estas personas ya fueron incorporadas al monitoreo sanitario y se les han realizado pruebas. Además, se coordinan acciones con las autoridades locales y otras instituciones para atender esta situación.

Entre las medidas previstas figuran la movilización de estructuras y tuberías abandonadas, la limpieza de herbazales, fumigaciones y mejoras en los sistemas de drenaje para evitar acumulaciones de agua.

También se contempla la instalación de una cerca perimetral para controlar los accesos a Merca Panamá y facilitar la vigilancia sanitaria.

La directora de Salud Pública adelantó que el Minsa dejará recomendaciones por escrito a la administración del mercado y dará seguimiento a los compromisos de las instituciones involucradas.

Mientras continúan las intervenciones, recomendó a la población utilizar repelente y vestir ropa que cubra brazos y muñecas. También pidió evitar incursiones en el área de Camino de Cruces sin orientación o recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El Minsa informó que las fumigaciones y la búsqueda activa de casos se mantendrán diariamente como parte de las acciones para controlar los contagios.