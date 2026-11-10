Zonas turísticas de Colón comienzan a recuperar la llegada de visitantes tras el terremoto

Familias aprovecharon este 10 de noviembre para visitar las playas de Costa Arriba, de Colón, aunque comerciantes y residentes reportan una menor afluencia de turistas en comparación con años anteriores.

Las zonas turísticas de Costa Arriba en la provincia de Colón comienzan a recibir nuevamente visitantes luego de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre. Este 10 de noviembre, familias de distintos puntos del país aprovecharon el día libre para disfrutar de las playas y otros atractivos de la provincia.

Algunos visitantes destacaron la tranquilidad de las playas, la claridad del agua y el ambiente natural para compartir en familia y realizar actividades recreativas.

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Sin embargo, residentes del área señalaron que la llegada de turistas todavía se mantiene por debajo de lo registrado en años anteriores para esta misma fecha. Aunque reconocieron que durante los días festivos se ha observado una mayor presencia de visitantes.

Durante la jornada, los estamentos de seguridad mantuvieron unidades en distintos puntos turísticos, con controles y patrullajes para garantizar la seguridad de quienes acudieron a las playas.

Los visitantes también pudieron disfrutar de la gastronomía local y de actividades acuáticas en diferentes destinos de Costa Arriba, en una jornada que representa un impulso para la reactivación turística de la provincia.